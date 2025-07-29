وسط مخاوف اقتصادية.. النفط يتراجع

انخفضت أسعار النفط
في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية بعد اتفاق التجارة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي
، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي
بشأن أسعار الفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 69.98 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس
الوسيط الأميركي 11 سنتاً، أي 0.2%، إلى 66.60 دولار للبرميل. وأغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، ولامس برنت أمس الإثنين أعلى مستوى له منذ 18 تموز
الجاري.
وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي
، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود.
ونص الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب
.
وقال محللو بنك إيه.إن.زد، في مذكرة إنه "رغم الارتياح الذي ساد الأسواق العالمية
بعد إتمام الاتفاق التجاري في ظل حالة ضبابية متزايدة، فإنه لم يتضح بعد الجدول الزمني
وقطاعات ضخ الاستثمارات". وأضاف المحللون "نعتقد أن نسبة 15% ستضع صعوبات أمام توقعات النمو في منطقة اليورو
، لكن من المرجح ألا تدفع الاقتصاد إلى الركود".