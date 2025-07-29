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إقتصاد

هل يُقنع المال الصينيين بإنجاب المزيد من الأطفال؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 06:08
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أعلنت الحكومة الصينية عن خطة جديدة لدعم العائلات مالياً في محاولة لرفع معدل المواليد المتراجع، من خلال تقديم 3600 يوان (حوالي 500 دولار أميركي) سنوياً لكل طفل دون سن الثالثة، في أول خطوة على المستوى الوطني تهدف إلى تخفيف عبء تربية الأطفال.
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وستستفيد نحو 20 مليون أسرة من هذا الإجراء، وفق وسائل إعلام رسمية، مع إمكانية حصول العائلات على دعم بأثر رجعي اعتباراً من بداية عام 2024، وحتى للمواليد ما بين 2022 و2024 ضمن شروط محددة. كما يمكن أن تصل قيمة الدعم السنوي إلى 10800 يوان لكل طفل، وفق تفاصيل الخطة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار انخفاض معدل المواليد في الصين رغم إلغاء سياسة الطفل الواحد منذ نحو عقد. فقد أظهرت الإحصاءات الرسمية أن عدد المواليد بلغ 9.54 مليون طفل في 2024، ما يُعد تحسناً طفيفاً عن العام السابق، لكنه لم يمنع استمرار الانكماش السكاني.
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