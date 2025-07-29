بعد انتحار مدير الثروة.. اختفاء 6 ملايين سهم من "هيرميس"

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في تطوّر دراماتيكي يهزّ عالم المال والموضة الفرنسي، طفت إلى السطح قضية غامضة تتعلّق باختفاء 6 ملايين سهم من أسهم دار الأزياء الفاخرة "هيرميس"، وسط صراع قانوني بين الوريث ومدير أعماله الراحل فريماند، الذي أنهى حياته مؤخرًا في ظروف غامضة في .القضية، التي تتجاوز قيمتها 14.5 مليار ، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأسهم قد تم بيعها خلال فترة كان فيها أرنو، رئيس ، يسعى لشراء حصص في "هيرميس" بهدوء.نيكولا بوش، البالغ من العمر 82 عامًا، والمقيم في سويسرا، طالب السلطات بكشف ملابسات وفاة فريماند وتحديد مصير الأسهم المفقودة، متهمًا مدير أعماله السابق باستخدام ترتيبات مالية معقدة لإخفاء . وكان السويسري قد برّأ فريماند من التهم، إلا أن بوش تابع الدعوى في .توفي فريماند الأسبوع الماضي، فيما وصف محاموه الضغوط النفسية التي تعرض لها بأنها "سحقته"، بينما أكد بوش في بيان أن "الحقيقة يجب أن تظهر بهدوء وصرامة، بعيدًا عن أي حسابات شخصية".القضية التي تجمع المال، العائلة، والخيانة، تضع واحدة من أعرق دور الأزياء في قلب عاصفة قانونية وإعلامية لم تتكشف كل تفاصيلها بعد. (العين)