خبر سار جدًا... هذا ما توقّعه صندوق النقد بشأن نمو الاقتصاد العالمي

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وأوضح الصندوق في تقريره المُحدّث أن تحقيق مزيد من النمو يبقى مرتبطًا بنتائج المحادثات التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن خفض للرسوم الجمركية مقارنة بالمستويات المتوقعة ساهم في تقليل الضغوط على حركة .وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يظل معدل التضخم في الولايات المتحدة فوق الأهداف المحددة خلال الفترة المقبلة، رغم التقديرات التي تشير إلى بدء خفض أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2025.