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إقتصاد

خبر سار جدًا... هذا ما توقّعه صندوق النقد بشأن نمو الاقتصاد العالمي

Lebanon 24
29-07-2025 | 11:52
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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، لتبلغ 3%، متوقعًا أن يتسارع النمو تدريجيًا ليصل إلى 3.1% في عام 2026، وسط تحسن محدود في الآفاق الاقتصادية وتراجع المخاطر الجيوسياسية، خصوصًا في سوق النفط.
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وأوضح الصندوق في تقريره المُحدّث أن تحقيق مزيد من النمو يبقى مرتبطًا بنتائج المحادثات التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن خفض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية مقارنة بالمستويات المتوقعة ساهم في تقليل الضغوط على حركة التجارة الدولية.


وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يظل معدل التضخم في الولايات المتحدة فوق الأهداف المحددة خلال الفترة المقبلة، رغم التقديرات التي تشير إلى بدء خفض أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2025.



وعلى صعيد الشرق الأوسط، رفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.6%، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، مؤكدًا أن المعروض النفطي من دول "أوبك+" ومن خارجها لا يزال مرتفعًا نسبياً مقارنة بحجم الطلب.
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