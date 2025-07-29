مبيعات التجزئة تتراجع مجددًا في بريطانيا وسط ضغوط اقتصادية

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أظهرت بيانات صادرة عن اتحاد الصناعة ، يوم الاثنين، تراجعاً حاداً جديداً في مبيعات متاجر التجزئة في المتحدة خلال شهر الحالي.ووفقاً لمسح تجارة التوزيع الذي أجراه الاتحاد، أفادت 34% من متاجر التجزئة بانخفاض في المبيعات خلال تموز، مقارنة بـ46% أبلغوا عن تراجع في شهر حزيران الماضي.كما توقعت 31% من المتاجر استمرار هذا التراجع خلال آب المقبل.وأشار 10% من المشاركين في المسح إلى أن المبيعات في هذه الفترة من العام كانت ضعيفة، مقابل 37% عبّروا عن الأمر نفسه في حزيران .وفي المقابل، سجلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت نمواً للشهر الثالث على التوالي خلال تموز، إلا أن وتيرة النمو تباطأت، حيث انخفضت النسبة المتوقعة لنمو المبيعات الإلكترونية من 6% في حزيران إلى 4% في تموز، مع توقع استمرارها عند نفس النسبة خلال آب.وقال مارتن سارتوريوس المحلل الاقتصادي في اتحاد الصناعة البريطاني إن "الشركات ذكرت أن ضغوط الأسعار المرتفعة، الناجمة عن ارتفاع تكاليف العمالة وعدم اليقين الاقتصادي، لا تزال تؤثر على الطلب الاستهلاكي، مما ساهم في انخفاض أحجام المبيعات منذ تشرين الاول 2024".