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إقتصاد

اتساع العجز التجاري في دولة عربية بنسبة 18.4%... ما الأسباب؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 23:00
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أفاد مكتب الصرف المغربي، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري السنوي للمملكة اتسع بنسبة 18.4%، ليصل إلى 162 مليار درهم (ما يعادل 17.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.
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وأوضح المكتب في تقريره الشهري أن الواردات سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.9% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت 398 مليار درهم، متجاوزة بذلك الصادرات التي بلغت 236 مليار درهم بزيادة قدرها 3%.

وشهدت واردات الطاقة تراجعًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 53 مليار درهم، بينما انخفضت واردات القمح بنسبة 9% إلى 9 مليارات درهم.

يُذكر أن قطاع صناعة السيارات في المغرب، الذي يضم مصانع ستيلانتيس ورينو، بقي في صدارة قطاعات التصدير بقيمة 77 مليار درهم، رغم تراجعه بنسبة 3.6%.

ويمتلك المغرب أكبر احتياطي للفوسفات في العالم، حيث ارتفعت صادرات المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 19% لتصل إلى 46.5 مليار درهم.
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