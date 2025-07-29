اتساع العجز التجاري في دولة عربية بنسبة 18.4%... ما الأسباب؟

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أفاد ، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري السنوي للمملكة اتسع بنسبة 18.4%، ليصل إلى 162 مليار درهم (ما يعادل 17.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.وأوضح المكتب في تقريره الشهري أن الواردات سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.9% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت 398 مليار درهم، متجاوزة بذلك الصادرات التي بلغت 236 مليار درهم بزيادة قدرها 3%.وشهدت واردات الطاقة تراجعًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 53 مليار درهم، بينما انخفضت واردات القمح بنسبة 9% إلى 9 مليارات درهم.يُذكر أن قطاع صناعة السيارات في ، الذي يضم مصانع ستيلانتيس ورينو، بقي في صدارة قطاعات التصدير بقيمة 77 مليار درهم، رغم تراجعه بنسبة 3.6%.ويمتلك المغرب أكبر احتياطي للفوسفات في العالم، حيث ارتفعت صادرات المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 19% لتصل إلى 46.5 مليار درهم.