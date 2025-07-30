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إقتصاد

ارتفاع في أسعار الذهب

Lebanon 24
30-07-2025 | 00:41
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3329.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3326.90 دولار.

وقال كيلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى غروب "أواندا"، إن هناك احتمالاً بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ موقف يميل إلى التشديد، وهو ما يتضح من خلال عوائد سندات الخزانة الأميركية، مضيفاً أن قوة الدولار تراجعت أيضاً في هذه المرحلة.
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