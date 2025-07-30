ارتفاع في أسعار الذهب

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ارتفعت أسعار اليوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض عوائد الأميركية وتراجع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون بيان الأميركي في وقت لاحق للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3329.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3326.90 دولار.وقال ، كبير محللي الأسواق لدى غروب "أواندا"، إن هناك احتمالاً بأن يبدأ مجلس الاحتياطي في اتخاذ موقف يميل إلى التشديد، وهو ما يتضح من خلال عوائد سندات الخزانة الأميركية، مضيفاً أن قوة الدولار تراجعت أيضاً في هذه المرحلة.