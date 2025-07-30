ارتفاع في أسعار النفط بعد انحسار التوتر التجاري

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قفزت أسعار أكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم الثلاثاء، مع تكثيف الضغوط على بسبب حربها في ، ووسط تفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين وشركائها التجاريين الرئيسيين.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.47دولار، بما يعادل 3.53 بالمئة، إلى 72.51 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع أيضا خام غرب الوسيط الأمريكي عند التسوية2.50دولار، أي 3.75 بالمئة، إلى 69.21 دولار للبرميل.وصعدت العقود الآجلة للخامين إلى أعلى مستوى لها عند التسوية منذ 20 يونيو حزيران.وقال اليوم إنه سيبدأ فرض رسوم جمركية وإجراءات أخرى على روسيا “بعد عشرة أيام من اليوم” إذا لم تحرز تقدما نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.