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إقتصاد
ارتفاع في أسعار النفط بعد انحسار التوتر التجاري
Lebanon 24
30-07-2025
|
00:58
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قفزت أسعار
النفط
أكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم الثلاثاء، مع تكثيف
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
الضغوط على
روسيا
بسبب حربها في
أوكرانيا
، ووسط تفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين
الولايات المتحدة
وشركائها التجاريين الرئيسيين.
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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.47دولار، بما يعادل 3.53 بالمئة، إلى 72.51 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع أيضا خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي عند التسوية2.50دولار، أي 3.75 بالمئة، إلى 69.21 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة للخامين إلى أعلى مستوى لها عند التسوية منذ 20 يونيو حزيران.
وقال
ترامب
اليوم إنه سيبدأ فرض رسوم جمركية وإجراءات أخرى على روسيا “بعد عشرة أيام من اليوم” إذا لم تحرز
موسكو
تقدما نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.
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