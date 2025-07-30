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إقتصاد
الدولار يسجل اعلى مستوى منذ اكثر من شهر
Lebanon 24
30-07-2025
|
02:18
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سجل الدولار أعلى مستوى له في شهر أمام اليورو، في أعقاب سلسلة من الاتفاقات التجارية بين
الولايات المتحدة
وشركائها التجاريين الرئيسيين، بينما تترقب الأسواق قراري أسعار الفائدة اللذين سيصدرهما
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) وبنك
اليابان
.
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