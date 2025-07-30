Advertisement

إقتصاد

الدولار يسجل اعلى مستوى منذ اكثر من شهر

Lebanon 24
30-07-2025 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1398360-638894639953362498.jpg
Doc-P-1398360-638894639953362498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجل الدولار أعلى مستوى له في شهر أمام اليورو، في أعقاب سلسلة من الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، بينما تترقب الأسواق قراري أسعار الفائدة اللذين سيصدرهما مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالأرقام: مطار بيروت يسجل أعلى عدد وافدين في أيار منذ 2019
lebanon 24
30/07/2025 13:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: أسعار النفط سجلت مستويات هي الأعلى منذ 3 سنوات
lebanon 24
30/07/2025 13:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يستقر.. والبلاتين عند أعلى مستوى منذ 2014
lebanon 24
30/07/2025 13:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عملة بتكوين تسجّل مستوى قياسياً جديداً وترتفع 2.17% في أحدث التداولات إلى 116046 دولاراً
lebanon 24
30/07/2025 13:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:03 | 2025-07-30
05:51 | 2025-07-30
05:42 | 2025-07-30
05:34 | 2025-07-30
05:12 | 2025-07-30
02:45 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24