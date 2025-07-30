الدولار يسجل اعلى مستوى منذ اكثر من شهر

سجل الدولار أعلى مستوى له في شهر أمام اليورو، في أعقاب سلسلة من الاتفاقات التجارية بين وشركائها التجاريين الرئيسيين، بينما تترقب الأسواق قراري أسعار الفائدة اللذين سيصدرهما (البنك المركزي الأميركي) وبنك .

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