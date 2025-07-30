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إقتصاد

إتفاق استثماري بين سوريا وشركة إماراتية في إطار دعم الشراكة العربية

Lebanon 24
30-07-2025 | 12:32
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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني السوري وشركة "فليك" للإعلان الطرقي عقد استثمار لإنشاء وتطوير المساحات الإعلانية في مطار دمشق الدولي، وذلك خلال حفل أقيم بمقر الهيئة بدمشق.
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وأكد محمد المارديني، المدير التنفيذي لشركة "فليك"، أن هذه الاتفاقية تمثل "خطوة محورية في رؤية الشركة لتحديث قطاع الإعلانات في سوريا"، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في "تقديم تجربة إعلانية تعكس الوجه العصري لدمشق منذ اللحظة الأولى لوصول الزائر".

وأضاف المارديني: "نستند إلى خبرتنا في تعزيز القيمة الإعلانية بمطارات أخرى، مع الحرص على احترام الخصوصية الثقافية لدمشق"، لافتا إلى أن حجم سوق الإعلانات بالمطارات عالمياً يقدر بنحو 4.24 مليار دولار لعام 2024، وأن الشركة تسعى لإدراج المطارات السورية في هذه الخريطة عبر حلول إبداعية تواكب المعايير الدولية.

من جانبه، أوضح مدير الشؤون القانونية بالهيئة هادي قسام، أن اختيار "فليك" الإماراتية جاء بعد فوزها في المزايدة الرسمية التي تمت وفق أعلى المعايير، مشيرا إلى أن العقد يمتد لخمس سنوات ضمن استراتيجية تعزيز الاستثمار في النقل الجوي.

وأكد قسام أن "هذه الشراكة تعكس التوجه نحو تطوير البنية الإعلانية بالمطار وفق المعايير العالمية، بما يليق بمكانته كبوابة رئيسية للبلاد"، معربا عن توقعاته بأن تسهم في "تحسين الخدمات وتحقيق عوائد اقتصادية، وتمهيد الطريق لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص تماشياً مع رؤية الهيئة 2030". (روسيا اليوم)
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