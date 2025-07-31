Advertisement

إقتصاد

الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر

Lebanon 24
31-07-2025 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1398791-638895463131999415.jpg
Doc-P-1398791-638895463131999415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأميركية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.
Advertisement

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3286.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد سجل أدنى مستوى له منذ 30 حزيران في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3282.10 دولار.
مواضيع ذات صلة
أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين
lebanon 24
31/07/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتفاق تجاري أميركي أوروبي.. الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى
lebanon 24
31/07/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بفعل قوة الدولار وتهديدات ترامب.. الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى في أسبوع
lebanon 24
31/07/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع لرويترز/إبسوس: شعبية ترامب تتراجع إلى 40% في أدنى مستوى بفترته الرئاسية الثانية
lebanon 24
31/07/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:15 | 2025-07-31
23:18 | 2025-07-30
23:00 | 2025-07-30
16:36 | 2025-07-30
15:00 | 2025-07-30
14:39 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24