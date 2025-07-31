الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر

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تعافت أسعار اليوم الخميس من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأميركية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3286.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد سجل أدنى مستوى له منذ 30 حزيران في الجلسة السابقة.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3282.10 دولار.