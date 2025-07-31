على وقع التفاؤل الحذر.. بنك اليابان يثبت الفائدة

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أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس وأبدى تفاؤلا حذرا بشأن التوقعات الاقتصادية، بعد أن أزال اتفاق التجاري مع بعض الغموض الذي يحيط بالتعافي الهش.وعدل البنك بالرفع توقعاته للتضخم وقال إن المؤثرات على توقعات تضخم الأسعار "متوازنة تقريبا"، في إشارة إلى تزايد اقتناعه بأن ستحرز تقدما نحو تلبية شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة.وتترقب الأسواق أي تلميحات قد يقدمها محافظ بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.