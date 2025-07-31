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إقتصاد

على وقع التفاؤل الحذر.. بنك اليابان يثبت الفائدة

Lebanon 24
31-07-2025 | 01:15
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أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس وأبدى تفاؤلا حذرا بشأن التوقعات الاقتصادية، بعد أن أزال اتفاق طوكيو التجاري مع واشنطن بعض الغموض الذي يحيط بالتعافي الهش.
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وعدل البنك بالرفع توقعاته للتضخم وقال إن المؤثرات على توقعات تضخم الأسعار "متوازنة تقريبا"، في إشارة إلى تزايد اقتناعه بأن اليابان ستحرز تقدما نحو تلبية شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق أي تلميحات قد يقدمها محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
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