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إقتصاد
وسط مخاوف من تهديدات ترامب الجمركية.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
31-07-2025
|
01:52
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ارتفعت أسعار
النفط
، اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الإمدادات وسط مساعي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للتوصل سريعا إلى حل للحرب في
أوكرانيا
وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري
النفط الروسي
.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ايلول، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم الخميس، 27 سنتا أو 0.4% إلى 73.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي لشهر سبتمبر 37 سنتا أو 0.5% إلى 70.37 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا 1% عند التسوية، أمس الأربعاء. أما عقد برنت لأكتوبر، فارتفع 29 سنتا أو 0.4% إلى 72.76 دولار.
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