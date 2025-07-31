وسط مخاوف من تهديدات ترامب الجمركية.. ارتفاع في أسعار النفط

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ارتفعت أسعار ، اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الإمدادات وسط مساعي الرئيس الأميركي للتوصل سريعا إلى حل للحرب في وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري .وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ايلول، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم الخميس، 27 سنتا أو 0.4% إلى 73.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب الوسيط الأميركي لشهر سبتمبر 37 سنتا أو 0.5% إلى 70.37 دولار للبرميل.وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا 1% عند التسوية، أمس الأربعاء. أما عقد برنت لأكتوبر، فارتفع 29 سنتا أو 0.4% إلى 72.76 دولار.