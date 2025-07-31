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إقتصاد

بسبب منصة "أزور"... مايكروسوفت على عتبة الـ 4 تريليونات دولار

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:22
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من المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت أربعة تريليونات دولار للمرة الأولى وذلك بفضل ثقة المستثمرين الكبيرة في منصة الحوسبة السحابية (أزور)، التي تشهد نموا كبيرا، مما يجعل عملاقة التكنولوجيا ثاني شركة بعد إنفيديا تحقق هذا الإنجاز.
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وتوقعت شركة البرمجيات إنفاقا رأسماليا قياسيا بقيمة 30 مليار دولار في الربع الحالي، وهو الربع الأول بالسنة المالية للشركة، وأعلنت عن ارتفاع كبير في مبيعات أعمال منصة الحوسبة السحابية (أزور) أمس الأربعاء.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت 8.6 بالمئة إلى 557.34 دولار في التعاملات المبكرة قبل فتح السوق، مما رفع قيمتها إلى 4.14 تريليون دولار.

وبعد إغلاق وول ستريت الأربعاء، أعلنت شركة مايكروسوفت أن الإيرادات السنوية لمنصة الحوسبة السحابية الرائدة أزور تجاوزت 75 مليار دولار، بزيادة قدرها 34% مقارنة بالعام الماضي.

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