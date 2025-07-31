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إقتصاد
"ميتا" تتجاوز التوقعات بأرباح قوية.. وتعلن استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
31-07-2025
|
16:40
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أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز" الأميركية، عن نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة توقعات المحللين، مدفوعة بارتفاع إيرادات الإعلانات على منصاتها.
وسجلت الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام، نمواً في الإيرادات بنسبة 22%، لتصل إلى 47.5 مليار دولار، فيما ارتفع
صافي
الأرباح بنسبة 36% إلى 18.3 مليار دولار. وجاءت هذه الأرقام أفضل من تقديرات السوق، ما ساهم في ارتفاع سهم "ميتا" بأكثر من 10% بعد إغلاق التداولات الرسمية.
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وفي خطوة تعكس طموحاتها التكنولوجية، أعلنت "ميتا" نيتها رفع استثماراتها في
الذكاء الاصطناعي
إلى ما لا يقل عن 66 مليار دولار، مع إبقاء السقف الأعلى عند 72 مليار دولار. ويأتي هذا التوجه في سياق تنافسي شرس مع شركات مثل "
غوغل
"، و"
أوبن إيه آي
"، و"إكس إيه آي" التابعة لإيلون
ماسك
.
وكانت الشركة قد حدّدت قبل 3 أشهر استثمارات
دنيا
بنحو 64 مليار دولار في هذا المجال، ما يشير إلى تسارع طموحاتها في سباق تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تفوق قدرات العقل
البشري
.
وتوقعت "ميتا" تحقيق إيرادات تتراوح بين 47.5 و50.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، في وقت تدور فيه تقديرات المحللين حول 46 مليار دولار فقط، ما يعزز من تفاؤل المستثمرين حيال أدائها المستقبلي. (سكاي نيوز)
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