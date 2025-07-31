Advertisement

إقتصاد

"ميتا" تتجاوز التوقعات بأرباح قوية.. وتعلن استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1399197-638896021741345288.jpg
Doc-P-1399197-638896021741345288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز" الأميركية، عن نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة توقعات المحللين، مدفوعة بارتفاع إيرادات الإعلانات على منصاتها.

وسجلت الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام، نمواً في الإيرادات بنسبة 22%، لتصل إلى 47.5 مليار دولار، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 36% إلى 18.3 مليار دولار. وجاءت هذه الأرقام أفضل من تقديرات السوق، ما ساهم في ارتفاع سهم "ميتا" بأكثر من 10% بعد إغلاق التداولات الرسمية.
Advertisement

وفي خطوة تعكس طموحاتها التكنولوجية، أعلنت "ميتا" نيتها رفع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى ما لا يقل عن 66 مليار دولار، مع إبقاء السقف الأعلى عند 72 مليار دولار. ويأتي هذا التوجه في سياق تنافسي شرس مع شركات مثل "غوغل"، و"أوبن إيه آي"، و"إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك.

وكانت الشركة قد حدّدت قبل 3 أشهر استثمارات دنيا بنحو 64 مليار دولار في هذا المجال، ما يشير إلى تسارع طموحاتها في سباق تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تفوق قدرات العقل البشري.

وتوقعت "ميتا" تحقيق إيرادات تتراوح بين 47.5 و50.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، في وقت تدور فيه تقديرات المحللين حول 46 مليار دولار فقط، ما يعزز من تفاؤل المستثمرين حيال أدائها المستقبلي. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تسعى لجمع 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
01/08/2025 02:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تهاجم مدونة الذكاء الاصطناعي في أوروبا
lebanon 24
01/08/2025 02:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ: ترامب سيكشف عن استثمارات بقيمة 70 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة
lebanon 24
01/08/2025 02:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تنشئ مختبرا لتطوير ذكاء يفوق الذكاء البشري
lebanon 24
01/08/2025 02:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:17 | 2025-07-31
14:00 | 2025-07-31
09:19 | 2025-07-31
06:36 | 2025-07-31
06:29 | 2025-07-31
06:22 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24