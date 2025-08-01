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إقتصاد

رسوم ترامب تهزّ سوق النحاس

Lebanon 24
01-08-2025 | 04:06
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يتجه النحاس إلى خسارة أسبوعية في بورصة لندن للمعادن، إذ تراجع بنحو 1.4% رغم ارتفاع طفيف سجّلته الأسعار الجمعة، بينما هبط في الولايات المتحدة بأكثر من 20% هذا الأسبوع بعدما راكم التجار مخزونات كبيرة تحسّباً للرسوم.
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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض بدءاً من الجمعة رسوماً بنسبة 50% على منتجات النحاس شبه المُصنَّعة—مثل المواسير والأسلاك والقضبان والصفائح والأنابيب، مع استثناء الأشكال الأقل معالجة، بما فيها الخام والركائز والأقطاب السالبة.
 
وأدّى القرار إلى تلاشي العلاوة السعرية الكبيرة لعقود نيويورك مقارنةً بنظيراتها في لندن. (بلومبيرغ)
 
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