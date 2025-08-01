رسوم ترامب تهزّ سوق النحاس

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يتجه النحاس إلى خسارة أسبوعية في بورصة للمعادن، إذ تراجع بنحو 1.4% رغم ارتفاع طفيف سجّلته الأسعار الجمعة، بينما هبط في بأكثر من 20% هذا الأسبوع بعدما راكم التجار مخزونات كبيرة تحسّباً للرسوم.وكان الرئيس الأميركي قد فرض بدءاً من الجمعة رسوماً بنسبة 50% على منتجات النحاس شبه المُصنَّعة—مثل المواسير والأسلاك والقضبان والصفائح والأنابيب، مع استثناء الأشكال الأقل معالجة، بما فيها الخام والركائز والأقطاب السالبة.