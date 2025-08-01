تعرفوا إلى أفضل العملات أداء أمام الدولار

كشفت دراسة، أنّ الروبل الروسي سجّل نموّاً بنسبة 43 بالمئة أمام الدولار الأميركيّ، مُحقّقاً أعلى معدل صعود بين كافة العملات العالمية خلال الـ2025.



وفي ما يلي أفضل العملات اداء أمام الدولار:

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- الروبل الروسي: +42.3%

- الكرونة السويدية: +13.4%

- الكرونة التشيكية: +13.3%

- الفورنت الهنغاري: +11.9%

- الفرنك السويسري: +11.5%

- الكرونة النرويجية: +10.8%

- البيزو المكسيكي: +10.6%

- الزلوتي البولندي: +10.6%

- الكرونة الدنماركية: +10.3%

- اليورو: +10.2% (روسيا اليوم)