أمازون تتفوق في المبيعات وتتعثر في السحابة.. والمستثمرون يردون سريعًا!

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أعلنت شركة أمازون دوت كوم مساء الخميس عن توقعات إيجابية لمبيعات الربع الثالث تفوق تقديرات السوق، لكنها فشلت في تلبية التوقعات المرتفعة المتعلقة بأداء وحدتها للحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، في وقت تفوقت فيه منافساتها مثل ألفابت ومايكروسوفت في هذا القطاع.وتراجع سهم أمازون بأكثر من 3% في تداولات ما بعد الإغلاق، رغم إغلاقه اليومي على ارتفاع بنسبة 1.7% عند 234.11 دولار.وأظهرت نتائج أمازون تراجعًا في هوامش أرباح AWS، حيث بلغت 32.9% في الربع الثاني، مقارنة بـ39.5% في الربع الأول من العام، و35.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى ضغوط متزايدة على أداء هذا القطاع الحيوي.