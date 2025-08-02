سوريا وتركيا تفتتحان خط الغاز الإقليمي بتمويل قطري وتوريد أذربيجاني

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تم اليوم افتتاح خط النقل الإقليمي للغاز الذي يربط بتركيا، وذلك بحضور السوري ، ووزير الطاقة ألب بيرقدار، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، إلى جانب ممثلين عن صندوق قطر للتنمية.واكد البشير ان "الخط سيمكن من توريد ستة ملايين متر مكعب من يومياً، وستكون البداية بتوريد 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا قادمةً من أذربيجان مروراً بتركيا وذلك ضمن مساعدة كريمة مقدمة من أشقائنا في ".