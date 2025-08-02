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إقتصاد

سوريا وتركيا تفتتحان خط الغاز الإقليمي بتمويل قطري وتوريد أذربيجاني

Lebanon 24
02-08-2025 | 07:50
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تم اليوم افتتاح خط النقل الإقليمي للغاز الذي يربط سوريا بتركيا، وذلك بحضور وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، إلى جانب ممثلين عن صندوق قطر للتنمية.
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واكد  البشير ان "الخط سيمكن من توريد ستة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، وستكون البداية بتوريد 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا قادمةً من أذربيجان مروراً بتركيا وذلك ضمن مساعدة كريمة مقدمة من أشقائنا في دولة قطر".
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