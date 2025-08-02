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إقتصاد
في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات
Lebanon 24
02-08-2025
|
10:05
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أعلنت
وزارة التجارة التركية
أن العجز التجاري الأولي في شهر
تموز
بلغ 6.4 مليارات دولار.
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وأوضحت الوزارة أن الصادرات سجلت نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 25 مليار دولار، مقابل 20.5 مليار دولار في حزيران، الذي شهد زيادة بنسبة 8%.
أما الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي، لتبلغ 31.4 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة "
بلومبرغ
".
وأظهرت بيانات
المعهد الإحصائي التركي
(تركستات) الصادرة في تموز أن الناتج الصناعي ارتفع خلال أيار بنسبة 4.9% سنويًا، مقارنة بارتفاع 3.1% في نيسان، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ كانون الأول، عندما زاد الناتج الصناعي بنسبة 7% سنويًا.
وارتفع ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 10% سنويًا خلال أيار، في حين زاد ناتج قطاع التصنيع. وعلى أساس شهري، نما الناتج الصناعي في
تركيا
بنسبة 3.1% مقارنة بزيادة 2.3% خلال نيسان.
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