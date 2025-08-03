Advertisement

إقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر بعد صعود محدود

Lebanon 24
03-08-2025 | 02:15
A-
A+

Doc-P-1399996-638898096472454248.jpg
Doc-P-1399996-638898096472454248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، حالة من الاستقرار الملحوظ، بعد تحركات صعودية محدودة سجلها المعدن الأصفر في ختام تعاملات أمس، بالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية مع دخول تعريفات جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ.
Advertisement

أعلن مجلس الذهب العالمي، أن الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداول خارج البورصة (OTC)، قد ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,248.8 طن في الربع الثاني من عام 2025 مع ارتفاع الاستثمار بنسبة 78%.


وأضاف مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة ماديًا بالذهب سجلت أكبر تدفق نصف سنوي لها منذ النصف الأول من عام 2020 في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران.


وقد انخفض الاستهلاك العالمي للمشغولات الذهبية وهو الفئة الرئيسية للطلب المادي بنسبة 14% ليصل إلى 341 طن، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2020 الذي اجتاحته جائحة كورونا، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى ردع المشترين. 
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وتوضيح ترامب موقفه من باول
lebanon 24
03/08/2025 12:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مع استقرار الاوضاع الامنية.. هذه آخر أسعار الذهب
lebanon 24
03/08/2025 12:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية أميركية.. استقرار في اسعار الذهب
lebanon 24
03/08/2025 12:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موجة التهديدات الجمركية.. ارتفاع في اسعار الذهب
lebanon 24
03/08/2025 12:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2025-08-03
00:50 | 2025-08-03
00:02 | 2025-08-03
13:40 | 2025-08-02
12:58 | 2025-08-02
10:05 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24