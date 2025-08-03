استقرار أسعار الذهب في مصر بعد صعود محدود

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شهدت أسعار في مصر اليوم الأحد، حالة من الاستقرار الملحوظ، بعد تحركات صعودية محدودة سجلها المعدن الأصفر في ختام تعاملات أمس، بالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية مع دخول تعريفات جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ.أعلن ، أن الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداول خارج البورصة (OTC)، قد ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,248.8 طن في الربع الثاني من عام 2025 مع ارتفاع الاستثمار بنسبة 78%.وأضاف مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة ماديًا بالذهب سجلت أكبر تدفق نصف سنوي لها منذ النصف الأول من عام 2020 في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران.وقد انخفض الاستهلاك العالمي للمشغولات الذهبية وهو الفئة الرئيسية للطلب المادي بنسبة 14% ليصل إلى 341 طن، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2020 الذي اجتاحته جائحة ، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى ردع المشترين.