Advertisement

إقتصاد

استثمارات صينية بالمليارات تعيد تشغيل حقول نفطية عراقية متوقفة

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:38
A-
A+
Doc-P-1400308-638898902438845137.jpg
Doc-P-1400308-638898902438845137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعمل شركات نفط صينية مستقلة على تكثيف عملياتها في العراق، مستثمرة مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تقليص الشركات العالمية الكبرى لعملياتها في سوق تهيمن عليها الشركات الصينية الكبرى التي تديرها الدولة.
Advertisement

ويتجه المنتجون الصينيون الأصغر حجما إلى رفع إنتاجهم في العراق إلى مثليه إلى 500 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030 تقريبا، وذلك وفقا لتقديرات مسؤولين تنفيذيين في أربع من هذه الشركات، وهو رقم لم يتم ذكره من قبل.

وذكر عدد من المسؤولين العراقيين في مجال الطاقة أن بالنسبة لبغداد، التي تسعى أيضا إلى جذب الشركات العالمية العملاقة، فإن الوجود المتزايد للشركات الصينية التي يديرها القطاع الخاص في الغالب يمثل تحولا في الوقت الذي يتعرض فيه العراق لضغوط متزايدة لتسريع المشاريع. وفي الأعوام القليلة الماضية، تصدت وزارة النفط العراقية للسيطرة الصينية المتزايدة على حقول النفط العراقية.

وبالنسبة للشركات الصينية الأصغر حجما، والتي يديرها مخضرمون من الشركات الصينية ذات الوزن الثقيل في البلاد، يمثل العراق فرصة للاستفادة من انخفاض التكاليف والتطوير الأسرع للمشاريع التي قد تكون صغيرة جدا بالنسبة للشركات الغربية أو الصينية الكبرى.
مواضيع ذات صلة
الحكومة العراقية: استهداف حقول نفطية بإقليم كردستان عمل إجرامي وتهديد مباشر
lebanon 24
04/08/2025 09:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: الرئاسة تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لكشف المسؤوليين عن استهداف حقول النفط بأربيل ودهوك
lebanon 24
04/08/2025 09:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق يوجه بالتحقيق في استهداف حقول نفطية بإقليم كردستان
lebanon 24
04/08/2025 09:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت آحرونوت: إيقاف تشغيل منشآت مصفاة النفط والشركات التابعة لها في حيفا
lebanon 24
04/08/2025 09:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:12 | 2025-08-04
00:44 | 2025-08-04
23:00 | 2025-08-03
14:56 | 2025-08-03
11:00 | 2025-08-03
08:00 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24