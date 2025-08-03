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إقتصاد
استثمارات صينية بالمليارات تعيد تشغيل حقول نفطية عراقية متوقفة
Lebanon 24
03-08-2025
|
23:38
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تعمل شركات نفط صينية مستقلة على تكثيف عملياتها في
العراق
، مستثمرة مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تقليص الشركات العالمية الكبرى لعملياتها في سوق تهيمن عليها الشركات
الصينية
الكبرى التي تديرها الدولة.
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ويتجه المنتجون الصينيون الأصغر حجما إلى رفع إنتاجهم في العراق إلى مثليه إلى 500 ألف
برميل يوميا
بحلول عام 2030 تقريبا، وذلك وفقا لتقديرات مسؤولين تنفيذيين في أربع من هذه الشركات، وهو رقم لم يتم ذكره من قبل.
وذكر عدد من المسؤولين
العراقيين
في مجال الطاقة أن بالنسبة لبغداد، التي تسعى أيضا إلى جذب الشركات العالمية العملاقة، فإن الوجود المتزايد للشركات الصينية التي يديرها القطاع الخاص في الغالب يمثل تحولا في الوقت الذي يتعرض فيه العراق لضغوط متزايدة لتسريع المشاريع. وفي الأعوام القليلة الماضية، تصدت وزارة
النفط
العراقية
للسيطرة الصينية المتزايدة على حقول النفط العراقية.
وبالنسبة للشركات الصينية الأصغر حجما، والتي يديرها مخضرمون من الشركات الصينية ذات الوزن الثقيل في البلاد، يمثل العراق فرصة للاستفادة من انخفاض التكاليف والتطوير الأسرع للمشاريع التي قد تكون صغيرة جدا بالنسبة للشركات الغربية أو الصينية الكبرى.
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