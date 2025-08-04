بسبب خسائر بنود "أفضل الأسعار" على مدار 20 عاما.. آلاف الفنادق الأوروبية تطالب موقع "بوكينغ" بتعويضات

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انضم أكثر من 10 آلاف فندق في إلى الدعوى القضائية الجماعية ضد موقع حجز الفنادق والخدمات السياحية "بوكينغ دوت كوم"، الموجود مقره في العاصمة أمستردام، للحصول على تعويضات بسبب الخسائر التي تكبدتها نتيجة استخدام الموقع لما تسمى بنود "أفضل الأسعار".وتحظر بنود "أفضل الأسعار" على الفنادق تقديم أسعار إقامة في غرفها على مواقعها الإلكترونية الخاصة أقل من الأسعار المتاحة لمستخدمي موقع "بوكينغ"، واعتبار مثل هذه الممارسة غير قانونية، بهدف منع ما يسمى بالانتفاع المجاني عندما يبحث العميل عن الفندق المناسب له على موقع "بوكينغ" ثم يتجه لحجز الغرفة فيه من الموقع الخاص بالفندق مباشرة للاستفادة من السعر الأقل.وتستند الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن يوم 19 ايلول 2024 ويعتبر بند أفضل الأسعار غير قانوني.