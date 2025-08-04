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إقتصاد

استقالة وزيرة المالية الكويتية نوره الفصام

Lebanon 24
04-08-2025 | 06:45
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن أمير الكويت قبل استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام.
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وأفاد تقرير الوكالة بصدور مرسوم أميري بقبول استقالة الفصام، إلى جانب صدور مرسوم بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة. 

ولم يذكر تقرير الوكالة سبب الاستقالة. 

وتولت الفصام منصبها في العام الماضي خلفاً لأنور المضف، وتمتلك خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري تزيد عن 25 عاماً، إذ عملت في صندوق الثروة السيادي، الهيئة العامة للاستثمار، و"بنك الكويت الوطني" و"شركة الاستثمارات الوطنية". كما شغلت منصب الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي لدى "بنك بوبيان" قبل توليها المنصب الوزاري، بحسب بيانات الحكومة الكويتية

تأتي استقالة الفصام التي شغلت منصبها في 25 آب 2024، في الوقت الذي تشهد فيه حقيبة المالية في الحكومة الكويتية تغيرات متلاحقة، فعلى مدى العامين الماضيين فقط شهدت الوزارة تعاقب 4 وزراء على شغل المنصب فضلاً عن آخرين تولوه بالوكالة. 
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