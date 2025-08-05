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إقتصاد

بالأرقام... إليكم نسبة عجز الموازنة الفرنسية خلال النصف الأول من العام

Lebanon 24
05-08-2025 | 12:00
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انخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى 100.4 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ103.47 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.
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وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان:  "الرصيد الكلي لتنفيذ الموازنة حتى 30 حزيران 2025 سجل عجزا بقيمة 100.4 مليار يورو".

وأضاف: "بلغت إيرادات الموازنة العامة 182.508 مليار يورو، بينما وصلت النفقات إلى 262.079 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة عجزا بقيمة 20.829 مليار يورو".
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