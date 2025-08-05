بالأرقام... إليكم نسبة عجز الموازنة الفرنسية خلال النصف الأول من العام

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انخفض عجز الموازنة إلى 100.4 مليار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ103.47 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.وقالت في بيان: "الرصيد الكلي لتنفيذ الموازنة حتى 30 حزيران 2025 سجل عجزا بقيمة 100.4 مليار يورو".وأضاف: "بلغت إيرادات الموازنة العامة 182.508 مليار يورو، بينما وصلت النفقات إلى 262.079 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة عجزا بقيمة 20.829 مليار يورو".