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إقتصاد
بالأرقام... إليكم نسبة عجز الموازنة الفرنسية خلال النصف الأول من العام
Lebanon 24
05-08-2025
|
12:00
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انخفض عجز الموازنة
الفرنسية
إلى 100.4 مليار
يورو
خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ103.47 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.
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وقالت
وزارة الاقتصاد الفرنسية
في بيان: "الرصيد الكلي لتنفيذ الموازنة حتى 30 حزيران 2025 سجل عجزا بقيمة 100.4 مليار يورو".
وأضاف: "بلغت إيرادات الموازنة العامة 182.508 مليار يورو، بينما وصلت النفقات إلى 262.079 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة عجزا بقيمة 20.829 مليار يورو".
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