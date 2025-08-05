بالأرقام... كم بلغت أرباح دبي للاستثمار في 6 أشهر؟

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أعلنت للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق زيادة في أرباحها قبل خصم الضرائب بنسبة 26% لتصل إلى 546.28 مليون درهم إماراتي (حوالي 148.7 مليون دولار) خلال الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2025، مقارنة بـ431.68 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.كما سجلت المجموعة أرباحًا قبل خصم الضرائب بلغت 361.39 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2025، بنمو نسبته 16.9% مقارنة بـ309.34 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.ويعزى ارتفاع الربحية إلى الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة، لا سيما على مستوى العقارات والتصنيع. وقد حقق قطاع العقارات أداءً استثنائياً، مستنداً إلى النمو المستمر في عائدات الإيجارات.