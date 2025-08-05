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إقتصاد
بقيمة كبيرة جدًا... توقيع عقدين مهمين لسفن الكويتية
Lebanon 24
05-08-2025
|
23:00
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أعلنت
شركة الصناعات
الهندسية الثقيلة وبناء السفن
الكويتية
، يوم الثلاثاء، في بيانين منفصلين إلى بورصة
الكويت
، عن توقيع عقدين بقيمة إجمالية تبلغ 17.02 مليون
دينار
كويتي
(ما يعادل حوالي 55.68 مليون دولار).
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العقد الأول بقيمة 13.84 مليون دينار، ويخص مشروع تجديد وإصلاح الخدمات المتعلقة بمرافق الإنتاج في شمال الكويت لصالح شركة نفط الكويت، وتبلغ مدة تنفيذه 60 شهراً.
أما العقد الثاني، فتبلغ قيمته 3.18 مليون دينار، ويشمل مشروع إزالة الترسبات الفحمية من عدة أفران في مصافي
شركة البترول الوطنية
الكويتية، مع مدة تنفيذ تمتد لخمس سنوات.
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