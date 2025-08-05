بقيمة كبيرة جدًا... توقيع عقدين مهمين لسفن الكويتية

Advertisement

أعلنت الهندسية الثقيلة وبناء السفن ، يوم الثلاثاء، في بيانين منفصلين إلى بورصة ، عن توقيع عقدين بقيمة إجمالية تبلغ 17.02 مليون (ما يعادل حوالي 55.68 مليون دولار).العقد الأول بقيمة 13.84 مليون دينار، ويخص مشروع تجديد وإصلاح الخدمات المتعلقة بمرافق الإنتاج في شمال الكويت لصالح شركة نفط الكويت، وتبلغ مدة تنفيذه 60 شهراً.أما العقد الثاني، فتبلغ قيمته 3.18 مليون دينار، ويشمل مشروع إزالة الترسبات الفحمية من عدة أفران في مصافي الكويتية، مع مدة تنفيذ تمتد لخمس سنوات.