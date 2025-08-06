30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"دي إتش إل" تحقق نموًا قويًا في الأرباح التشغيلية وصافي الربح للربع الثاني
Lebanon 24
06-08-2025
|
01:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت مجموعة "دي إتش إل"
الألمانية
للخدمات اللوجستية زيادة في أرباحها خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع استمرارها في الحفاظ على توقعاتها للأرباح للعام المالي 2026.
Advertisement
وأعلنت المجموعة يوم الثلاثاء في
فرانكفورت
أن
صافي
الربح ارتفع بنسبة 9.6% ليصل إلى 815 مليون
يورو
في الربع الثاني، مقارنة بـ 744 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 14.3% لتسجل 0.72 يورو، مقابل 0.63 يورو في العام السابق.
وعلى صعيد الأرباح التشغيلية (قبل احتساب الفوائد والضرائب)، فقد حققت المجموعة نموًا بنسبة 5.7% لتصل إلى 1.43 مليار يورو، مقارنة بـ 1.35 مليار يورو في العام الماضي، بفضل التحسينات في إدارة التكاليف والعائدات.
وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 7.2%، مقارنة بـ 6.5% في العام السابق.
مواضيع ذات صلة
أرباح جيه بي مورغان تهبط إلى 14.2 مليار دولار بالربع الثاني
Lebanon 24
أرباح جيه بي مورغان تهبط إلى 14.2 مليار دولار بالربع الثاني
06/08/2025 11:55:30
06/08/2025 11:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال هذه الفترة.. شركة سعودية تسجل انخفاضًا حادًا في صافي الربح
Lebanon 24
خلال هذه الفترة.. شركة سعودية تسجل انخفاضًا حادًا في صافي الربح
06/08/2025 11:55:30
06/08/2025 11:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركية: سنواصل تنفيذ عقوباتنا بشكل كامل للحد من الأرباح غير المشروعة التي تحققها روسيا
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركية: سنواصل تنفيذ عقوباتنا بشكل كامل للحد من الأرباح غير المشروعة التي تحققها روسيا
06/08/2025 11:55:30
06/08/2025 11:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إيرادات بيبسيكو ترتفع إلى 23 مليار دولار في الربع الثاني بنمو 1%
Lebanon 24
إيرادات بيبسيكو ترتفع إلى 23 مليار دولار في الربع الثاني بنمو 1%
06/08/2025 11:55:30
06/08/2025 11:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل أُدرج لبنان ضمن قائمة الدول "المُقيدة" بالتعامل باليورو؟
Lebanon 24
هل أُدرج لبنان ضمن قائمة الدول "المُقيدة" بالتعامل باليورو؟
02:45 | 2025-08-06
06/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أدنوك للغاز تحقق أكبر صافي دخل ربع سنوي في تاريخها
Lebanon 24
أدنوك للغاز تحقق أكبر صافي دخل ربع سنوي في تاريخها
01:44 | 2025-08-06
06/08/2025 01:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم كبير جدًا... إليكم أرباح بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من العام
Lebanon 24
رقم كبير جدًا... إليكم أرباح بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من العام
23:09 | 2025-08-05
05/08/2025 11:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة كبيرة جدًا... توقيع عقدين مهمين لسفن الكويتية
Lebanon 24
بقيمة كبيرة جدًا... توقيع عقدين مهمين لسفن الكويتية
23:00 | 2025-08-05
05/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام... كم بلغت أرباح دبي للاستثمار في 6 أشهر؟
Lebanon 24
بالأرقام... كم بلغت أرباح دبي للاستثمار في 6 أشهر؟
16:07 | 2025-08-05
05/08/2025 04:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
Lebanon 24
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
08:39 | 2025-08-05
05/08/2025 08:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إخبار ضدّ ويليام نون
Lebanon 24
إخبار ضدّ ويليام نون
06:54 | 2025-08-05
05/08/2025 06:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُنتظر أن تخرج به الحكومة من قرارات
Lebanon 24
هذا ما يُنتظر أن تخرج به الحكومة من قرارات
09:01 | 2025-08-05
05/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
07:30 | 2025-08-05
05/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات التصعيد المحتملة بعد جلسة الحكومة
Lebanon 24
سيناريوهات التصعيد المحتملة بعد جلسة الحكومة
10:01 | 2025-08-05
05/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:45 | 2025-08-06
هل أُدرج لبنان ضمن قائمة الدول "المُقيدة" بالتعامل باليورو؟
01:44 | 2025-08-06
أدنوك للغاز تحقق أكبر صافي دخل ربع سنوي في تاريخها
23:09 | 2025-08-05
رقم كبير جدًا... إليكم أرباح بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من العام
23:00 | 2025-08-05
بقيمة كبيرة جدًا... توقيع عقدين مهمين لسفن الكويتية
16:07 | 2025-08-05
بالأرقام... كم بلغت أرباح دبي للاستثمار في 6 أشهر؟
14:05 | 2025-08-05
خلال هذه الفترة.. شركة سعودية تسجل انخفاضًا حادًا في صافي الربح
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
06/08/2025 11:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
06/08/2025 11:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
06/08/2025 11:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24