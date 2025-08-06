"دي إتش إل" تحقق نموًا قويًا في الأرباح التشغيلية وصافي الربح للربع الثاني

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سجلت مجموعة "دي إتش إل" للخدمات اللوجستية زيادة في أرباحها خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع استمرارها في الحفاظ على توقعاتها للأرباح للعام المالي 2026.وأعلنت المجموعة يوم الثلاثاء في أن الربح ارتفع بنسبة 9.6% ليصل إلى 815 مليون في الربع الثاني، مقارنة بـ 744 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 14.3% لتسجل 0.72 يورو، مقابل 0.63 يورو في العام السابق.وعلى صعيد الأرباح التشغيلية (قبل احتساب الفوائد والضرائب)، فقد حققت المجموعة نموًا بنسبة 5.7% لتصل إلى 1.43 مليار يورو، مقارنة بـ 1.35 مليار يورو في العام الماضي، بفضل التحسينات في إدارة التكاليف والعائدات.وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 7.2%، مقارنة بـ 6.5% في العام السابق.