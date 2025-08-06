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إقتصاد

"دي إتش إل" تحقق نموًا قويًا في الأرباح التشغيلية وصافي الربح للربع الثاني

Lebanon 24
06-08-2025 | 01:11
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سجلت مجموعة "دي إتش إل" الألمانية للخدمات اللوجستية زيادة في أرباحها خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع استمرارها في الحفاظ على توقعاتها للأرباح للعام المالي 2026.
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وأعلنت المجموعة يوم الثلاثاء في فرانكفورت أن صافي الربح ارتفع بنسبة 9.6% ليصل إلى 815 مليون يورو في الربع الثاني، مقارنة بـ 744 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.
 

كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 14.3% لتسجل 0.72 يورو، مقابل 0.63 يورو في العام السابق.
 

وعلى صعيد الأرباح التشغيلية (قبل احتساب الفوائد والضرائب)، فقد حققت المجموعة نموًا بنسبة 5.7% لتصل إلى 1.43 مليار يورو، مقارنة بـ 1.35 مليار يورو في العام الماضي، بفضل التحسينات في إدارة التكاليف والعائدات.
 

وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 7.2%، مقارنة بـ 6.5% في العام السابق.
 

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