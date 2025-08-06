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إقتصاد
"كومرتس بنك" يرفع توقعات الأرباح لعام 2025 بفضل أداء قوي
Lebanon 24
06-08-2025
|
04:45
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بعد أداء قوي غير متوقع في الربع الثاني، قام مصرف "
كومرتس بنك
" الألماني برفع أهدافه للربح لعام 2025.
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ويتوقع
مجلس الإدارة
الآن تحقيق
صافي
ربح يقدر بحوالي 2.5 مليار
يورو
، بزيادة قدرها 100 مليون يورو عن التوقعات السابقة.
وقد أعلنت المجموعة، المدرجة في مؤشر "داكس" للأسهم
الألمانية
، عن هذا التحديث صباح الأربعاء في
فرانكفورت
.
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