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إقتصاد

"كومرتس بنك" يرفع توقعات الأرباح لعام 2025 بفضل أداء قوي

Lebanon 24
06-08-2025 | 04:45
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بعد أداء قوي غير متوقع في الربع الثاني، قام مصرف "كومرتس بنك" الألماني برفع أهدافه للربح لعام 2025.
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ويتوقع مجلس الإدارة الآن تحقيق صافي ربح يقدر بحوالي 2.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 100 مليون يورو عن التوقعات السابقة.

وقد أعلنت المجموعة، المدرجة في مؤشر "داكس" للأسهم الألمانية، عن هذا التحديث صباح الأربعاء في فرانكفورت.

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