"كومرتس بنك" يرفع توقعات الأرباح لعام 2025 بفضل أداء قوي

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بعد أداء قوي غير متوقع في الربع الثاني، قام مصرف " " الألماني برفع أهدافه للربح لعام 2025.ويتوقع الآن تحقيق ربح يقدر بحوالي 2.5 مليار ، بزيادة قدرها 100 مليون يورو عن التوقعات السابقة.وقد أعلنت المجموعة، المدرجة في مؤشر "داكس" للأسهم ، عن هذا التحديث صباح الأربعاء في .