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إقتصاد
توقّعات بإعلان استثماري كبير من آبل اليوم… البيت الأبيض يلمّح لخطوة ضخمة
Lebanon 24
06-08-2025
|
10:43
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رجّح المستشار الاقتصادي في
البيت الأبيض
، كيفن هاسيت، أن تكشف شركة "آبل" عن إعلان استثماري جديد اليوم الأربعاء، في إطار موجة الاستثمارات الكبرى التي تشهدها
الولايات المتحدة
في عهد
الرئيس دونالد ترامب
.
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وفي مقابلة مع شبكة
فوكس
بيزنس، قال هاسيت: "إنهم يأتون إلى هنا بأعداد كبيرة. هذه تعهدات بتريليونات الدولارات لبناء مصانع جديدة. من المرجّح أن نرى اليوم إعلانًا من آبل"
ورغم أن هاسيت لم يقدّم تفاصيل إضافية، ولم يُحدَّد ما إذا كان الإعلان المرتقب يُمثّل التزامًا جديدًا، فإن الترقب يزداد مع غياب توضيح رسمي من الشركة حتى الآن، بحسب ما نقلته
رويترز
.
وكانت آبل قد أعلنت في شباط الماضي عن خطط لاستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال أربع سنوات، تشمل إنشاء مصنع ضخم لخوادم
الذكاء الاصطناعي
في ولاية
تكساس
، وتوفير نحو 20 ألف وظيفة في مجال البحث والتطوير على مستوى البلاد.
(العربية)
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