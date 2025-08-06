Advertisement

إقتصاد

توقّعات بإعلان استثماري كبير من آبل اليوم… البيت الأبيض يلمّح لخطوة ضخمة

Lebanon 24
06-08-2025 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1401400-638900990244631293.png
Doc-P-1401400-638900990244631293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رجّح المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن تكشف شركة "آبل" عن إعلان استثماري جديد اليوم الأربعاء، في إطار موجة الاستثمارات الكبرى التي تشهدها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
Advertisement

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، قال هاسيت: "إنهم يأتون إلى هنا بأعداد كبيرة. هذه تعهدات بتريليونات الدولارات لبناء مصانع جديدة. من المرجّح أن نرى اليوم إعلانًا من آبل"

ورغم أن هاسيت لم يقدّم تفاصيل إضافية، ولم يُحدَّد ما إذا كان الإعلان المرتقب يُمثّل التزامًا جديدًا، فإن الترقب يزداد مع غياب توضيح رسمي من الشركة حتى الآن، بحسب ما نقلته رويترز.

وكانت آبل قد أعلنت في شباط الماضي عن خطط لاستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال أربع سنوات، تشمل إنشاء مصنع ضخم لخوادم الذكاء الاصطناعي في ولاية تكساس، وتوفير نحو 20 ألف وظيفة في مجال البحث والتطوير على مستوى البلاد.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
مسؤول بالبيت الأبيض: توقعات بفرض عقوبات على روسيا يوم الجمعة
lebanon 24
06/08/2025 23:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يعتقد أن هناك تأخرا بشكل كبير في خفض معدلات الفائدة
lebanon 24
06/08/2025 23:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: نعلن حربا على مسربي المعلومات
lebanon 24
06/08/2025 23:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تتجاوز التوقعات بأرباح قوية.. وتعلن استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
06/08/2025 23:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:30 | 2025-08-06
13:12 | 2025-08-06
12:16 | 2025-08-06
10:03 | 2025-08-06
09:20 | 2025-08-06
08:40 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24