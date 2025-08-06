28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
وزارة الاقتصاد: لا صحة للمخالفات المتداولة على مواقع التواصل
06-08-2025
13:12
اعلنت
وزارة الاقتصاد والتجارة
، في بيان انه "على أثر ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أعطى
وزير الاقتصاد
والتجارة د.
عامر بساط
توجيهاته الفورية إلى مديرية حماية المستهلك لإجراء كشف على أحد الأفران المذكورة، حيث قامت الفرق الرقابية بجولة ميدانية على كافة فروع المؤسسة.
وخلال الجولة، لم تلحظ مديرية حماية المستهلك أيا من المخالفات أو المظاهر التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واكد الوزير أن سلامة الأمن الغذائي للمواطنين تمثل أولوية مطلقة، وأن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تثبت مخالفتها للمعايير الصحية أو سلامة المنتجات.
وشددت الوزارة على أن مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية على جميع الأفران والمؤسسات الغذائية في مختلف المناطق
اللبنانية
، للتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، حفاظاً على صحة المواطنين وثقتهم بالمنتجات الوطنية". (الوكالة الوطنية)
