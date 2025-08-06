بدون موافقة رسمية.. تسلا تختبر "روبوتاكسي" في شوارع كاليفورنيا

Advertisement

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، بدأت شركة في تقديم خدمة تنقل تعتمد على سياراتها الكهربائية في منطقة باى أريا بولاية ، تحت مسمى "روبوتاكسي"، على الرغم من عدم حصولها على التصاريح الرسمية اللازمة لتشغيل مركبات ذاتية القيادة بالكامل.الرئيس التنفيذي للشركة، ، يحاول تحويل صورة تسلا من مجرد شركة سيارات كهربائية إلى كيان تقني متخصص في والروبوتات.ورغم تطور نظام القيادة الذاتية المعروف بـ"القيادة الذاتية الكاملة تحت الإشراف" (Full Self-Driving Supervised)، إلا أن المركبات لا تزال تتطلب وجود يد بشرية على المقود واستعدادًا للتدخل في أي لحظة.وفي يونيو الماضي، بدأت تسلا اختبارًا محدودًا لخدمة روبوتاكسي في أوستن، ، حيث يمكن للمستخدمين المعتمدين طلب سيارة عبر تطبيق، مع وجود موظف من تسلا في المقعد الأمامي.لكن هذه التجربة لا تزال بعيدة عن رؤية الأصلية التي كانت تطمح لأن تصبح كل سيارة تسلا قادرة على العمل كتاكسي ذاتي القيادة يدرّ دخلاً لصاحبها.وفي تطور جديد، أعلن ماسك أن الشركة ستطلق خدمة روبوتاكسي جديدة في كاليفورنيا خلال “شهر أو شهرين”، لكنه لم يذكر أن تسلا لم تقدم بعد أي طلب رسمي للحصول على تصاريح القيادة الذاتية من إدارة المركبات في كاليفورنيا (DMV)، والتي أكدت بدورها عدم تلقي أي طلبات من الشركة حتى الآن، وإن كانت قد عقدت اجتماعًا مع ممثلي تسلا لمناقشة خططها.وبينما يروج البعض — بمن فيهم شقيق ماسك وعضو مجلس إدارة تسلا كيمبال ماسك — بأن هذه الخدمة عبارة عن روبوتاكسي حقيقي، فإن الحقيقة أنها لا تعمل ذاتيًا بالكامل، بل يقودها موظفو تسلا ضمن تجربة مغلقة، ما يعني أن التوصيف لا يزال بعيدًا عن الواقع من الناحية التنظيمية والقانونية.التفسير الأقرب لهذا التحرك؟ "الصورة الإعلامية"، بحسب التقرير. فمع تزايد الضغط من المستثمرين، تسعى تسلا للحفاظ على صورتها كرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى لو كان ذلك عبر تجارب محدودة لا ترقى لمستوى “قيادة بدون تدخل بشري” فعليًا. (اليوم السابع)