اتفاقات جديدة بين روسيا والهند لتطوير إنتاج الألمنيوم والأسمدة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تعزيز التعاون مع في مجالات إنتاج الألمنيوم والأسمدة والنقل بالسكك الحديدية.بالإضافة إلى التكنولوجيا وتطوير القدرات في قطاعات التعدين والاستكشاف الجيولوجي وإدارة النفايات الصناعية والمنزلية.جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل الهندية-الروسية حول التحديث والتعاون الصناعي الذي عقد في نيودلهي.وترأس الجلسة من الجانب أمارديب سينغ بهاتيا سكرتير قسم تعزيز الصناعة والتجارة المحلية، فيما مثل الجانب الروسي أليكسي غروزديف نائب والتجارة.وكان من أبرز النقاط التي تمت مناقشتها خلال الجلسة:- استعراض التقدم المحرز منذ الاجتماع العاشر- إنشاء منصة لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية- مناقشة تقارير محدثة من مجموعات العمل الفرعية حول التعدين والأسمدة والسكك الحديدية- تحديد مجالات تعاون جديدة تشمل:* علوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء* إنتاج محركات مكبسية للطائرات الصغيرة* تطوير تكنولوجيا الألياف الكربونية والطباعة الثلاثية الأبعاد* استخراج النادرة* تقنيات تحويل الفحم إلى غاز تحت الأرض* تطوير البنية التحتية الصناعية الحديثةواختتم الاجتماع بتوقيع الختامي الذي يؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتزامهما بتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي. (روسيا اليوم)