وسط ضبابية اقتصادية وترقب قرارات الفيدرالي.. الذهب يسجل مكاسب

ارتفعت أسعار بشكل طفيف اليوم الخميس، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات لمجلس محافظي .بحلول الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3372.97 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3442.20 دولار.حوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت ضعيفة على نحو مفاجئ، الأسبوع الماضي توقعات بخفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 95 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، ارتفاعا من 48 بالمئة قبل أسبوع.