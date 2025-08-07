Advertisement

إقتصاد

وسط ضبابية اقتصادية وترقب قرارات الفيدرالي.. الذهب يسجل مكاسب

Lebanon 24
07-08-2025 | 01:00
Doc-P-1401627-638901509543896303.jpg
Doc-P-1401627-638901509543896303.jpg photos 0
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الخميس، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس محافظي البنك المركزي.
بحلول الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3372.97 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3442.20 دولار.

حوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت ضعيفة على نحو مفاجئ، الأسبوع الماضي توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في سبتمبر أيلول.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 95 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، ارتفاعا من 48 بالمئة قبل أسبوع.
