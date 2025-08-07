رغم تراجع الأجور الحقيقية.. الأسهم اليابانية تحقق مكاسب للجلسة الثالثة

Advertisement

صعد المؤشر توبكس الياباني ليلامس مستوى قياسيا اليوم الخميس متتبعا المكاسب القوية التي تحققت خلال الليل في ، في حين عززت أرباح شركات محلية قوية التوقعات بنمو الأجور.بحلول الساعة 02:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة تقريبا عند 2993.14 نقطة.وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المؤشر القياسي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2993.21.وتقدم المؤشر نيكي 0.9 بالمئة إلى 41151.07 نقطة.ويتجه المؤشران لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، شريطة استمرار الزخم الحالي.وتأتي سلسلة الصعود بعد هبوط حاد يوم الاثنين، عندما سجل نيكي أكبر انخفاض له في شهرين وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد الأمريكي والتجارة.