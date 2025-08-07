Advertisement

إقتصاد

رغم تراجع الأجور الحقيقية.. الأسهم اليابانية تحقق مكاسب للجلسة الثالثة

Lebanon 24
07-08-2025 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1401628-638901510625154409.jpg
Doc-P-1401628-638901510625154409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صعد المؤشر توبكس الياباني ليلامس مستوى قياسيا اليوم الخميس متتبعا المكاسب القوية التي تحققت خلال الليل في وول ستريت، في حين عززت أرباح شركات محلية قوية التوقعات بنمو الأجور.
Advertisement

بحلول الساعة 02:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة تقريبا عند 2993.14 نقطة.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المؤشر القياسي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2993.21.

وتقدم المؤشر نيكي 0.9 بالمئة إلى 41151.07 نقطة.

ويتجه المؤشران لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، شريطة استمرار الزخم الحالي.

وتأتي سلسلة الصعود بعد هبوط حاد يوم الاثنين، عندما سجل نيكي أكبر انخفاض له في شهرين وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد الأمريكي والتجارة.
مواضيع ذات صلة
تراجع الأسهم اليابانية متأثرة بهبوط شركات التكنولوجيا الأميركية
lebanon 24
07/08/2025 11:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم اليابانية تواصل الارتفاع ومؤشر نيكي يصعد للجلسة الخامسة على التوالي
lebanon 24
07/08/2025 11:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم اليابانية تتراجع وسط مخاوف انتخابية وتجارية مع واشنطن
lebanon 24
07/08/2025 11:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤشر نيكي الياباني يتخلى عن مكاسبه المبكرة
lebanon 24
07/08/2025 11:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:37 | 2025-08-07
04:12 | 2025-08-07
03:42 | 2025-08-07
03:09 | 2025-08-07
02:16 | 2025-08-07
01:57 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24