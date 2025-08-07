وسط غموض العقوبات على روسيا.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار اليوم الخميس لتوقف سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في ، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن احتمال إجراء محادثات أمريكية روسية بشأن الحرب هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة مزيد من .بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 64.57 دولار للبرميل.وتراجع الخامان بنحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في ثمانية أسابيع أمس الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول تقدم في المحادثات مع .