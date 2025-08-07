30
تراجع الدولار وسط بيانات توظيف مخيبة
Lebanon 24
07-08-2025
|
03:09
واصل الدولار تراجعه أمام عملات رئيسية اليوم الخميس، مع تزايد التوقعات بتخفيض
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وتزايد المخاوف بشأن تأثير الإنتماءات الحزبية على المؤسسات
الأمريكية
المهمة.
وتترقب الأسواق صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأولية في
الولايات المتحدة
بعد بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للتوقعات في الأسبوع الماضي والتي أدت إلى تراجع الدولار.
وفي الوقت نفسه، تلقى اليورو دعما قبل محادثات المتوقعة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب بين
روسيا
وأوكرانيا. واستقر
الجنيه الإسترليني
قبيل إعلان بنك
إنجلترا
عن سياسته النقدية، إذ تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضا آخر لسعر الفائدة.
