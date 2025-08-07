Advertisement

إقتصاد

تراجع الدولار وسط بيانات توظيف مخيبة

Lebanon 24
07-08-2025 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1401674-638901583687750037.jpg
Doc-P-1401674-638901583687750037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل الدولار تراجعه أمام عملات رئيسية اليوم الخميس، مع تزايد التوقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وتزايد المخاوف بشأن تأثير الإنتماءات الحزبية على المؤسسات الأمريكية المهمة.
Advertisement

وتترقب الأسواق صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بعد بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للتوقعات في الأسبوع الماضي والتي أدت إلى تراجع الدولار.

وفي الوقت نفسه، تلقى اليورو دعما قبل محادثات المتوقعة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. واستقر الجنيه الإسترليني قبيل إعلان بنك إنجلترا عن سياسته النقدية، إذ تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضا آخر لسعر الفائدة.
مواضيع ذات صلة
تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وتوضيح ترامب موقفه من باول
lebanon 24
07/08/2025 15:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ما أسباب تراجع الدولار؟ خبراء يُفسّرون
lebanon 24
07/08/2025 15:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يعوض خسائره ويرتفع بدعم من تراجع الدولار
lebanon 24
07/08/2025 15:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: سنواصل توظيف جميع الطاقات الدبلوماسية والسياسية لوقف الجرائم الاسرائيلية في غزة
lebanon 24
07/08/2025 15:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:04 | 2025-08-07
04:37 | 2025-08-07
04:12 | 2025-08-07
03:42 | 2025-08-07
02:16 | 2025-08-07
01:57 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24