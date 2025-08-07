30
إقتصاد
"ليفياثان" يورد الغاز لمصر حتى 2040
Lebanon 24
07-08-2025
|
04:12
A-
A+
قالت
شركة نيو
ميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان
الإسرائيلي
للغاز الطبيعي، اليوم الخميس إن الحقل وقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.
ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في
البحر المتوسط
قبالة ساحل
إسرائيل
وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من
الغاز
لمصر حتى عام 2040 أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المنصوص عليها في العقد.
