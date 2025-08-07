كم عدد الأشخاص الذين يمتلكون بيتكوين واحد؟

Advertisement

مع تجاوز سعر البيتكوين عتبة الـ110 آلاف دولار، لم تعد ملكية "بيتكوين كامل" مجرد استثمار رقمي، بل تحولت إلى وسام اقتصادي نادر لا يحمله سوى أقل من 0.02% من سكان الأرض. هؤلاء يُعرفون بـ"الـWholecoiners"، أي أولئك الذين يمتلكون وحدة بيتكوين واحدة على الأقل – وهي مكانة باتت أكثر صعوبة ونُدرة .في عالم يزداد فيه عدد المليونيرات (أكثر من 56 مليونًا عالميًا)، أصبح من المثير أن نكتشف أن أقل من مليون شخص فقط يمتلكون بيتكوينًا كاملًا. وفي حين أن إجمالي المعروض من البيتكوين محدود عند 21 مليونًا، فإن أكثر من 3 ملايين عملة فُقدت نهائيًا، مما يُقلّص الحقيقي ويزيد من فرادة من يحتفظ بعملة واحدة فقط.ووفق أحدث بيانات سلسلة الكتل (Blockchain)، تم تسجيل نحو 988 ألف محفظة تحتوي على بيتكوين واحد على الأقل. لكن هذا الرقم لا يُعبّر بدقة عن عدد الأفراد الفعليين، إذ أن محافظ المؤسسات والبورصات قد تحتفظ بآلاف العملات في عناوين موحّدة، بينما يستخدم الأفراد عناوين متعددة لأغراض الخصوصية. وعليه، يتراوح عدد حاملي البيتكوين الكامل الحقيقيين بين 850 و950 ألف شخص فقط.988,000 عنوان تحتوي على ≥1 BTC151,000 عنوان تحتوي على 10 BTC أو أكثر18,000 محفظة تمتلك 100 BTC على الأقلفقط 2,100 عنوان تحتوي على أكثر من 1,000 BTCوفقط 94 محفظة تملك أكثر من 10,000 BTC، أغلبها تعود لبورصات كبرىهذه الأرقام تكشف عن تركّز شديد في الرقمية، إذ تُسيطر أقل من 2% من العناوين على أكثر من 90% من عملات البيتكوين المتداولة.مع انضمام صناديق الاستثمار والبنوك الكبرى إلى عالم العملات المشفّرة، بات من الواضح أن الجهات المؤسسية تسحب تدريجيًا السيادة من المستخدمين الأوائل والمستثمرين الأفراد. فبينما تُفقد بعض العملات بسبب الإهمال، تُكدّس مؤسسات كبرى مثل Binance وCoinbase وGrayscale كميات ضخمة من البيتكوين، مما يعزز احتكارها ويجعل من امتلاك وحدة واحدة حلمًا بعيد المنال للأفراد العاديين.ما الذي يدفع البعض للسعي وراء امتلاك بيتكوين واحد فقط؟ المسألة تتجاوز الحسابات الاستثمارية. فالـWholecoiner هو شخص يختار الرهان على مستقبل مالي جديد، خالٍ من المركزية والتحكم الحكومي، ويضع نفسه داخل دائرة صغيرة جدًا من "مالكي الرقمي".تشبه هذه الحالة امتلاك سبيكة ذهب واحدة في زمن لم يعد فيه الذهب متاحًا للجميع. إنها رمزية، وإن كانت ذات أثر مالي فعلي على المدى . (finance feeds)