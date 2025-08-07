Advertisement

إقتصاد

العراق يوسّع مشروع العدادات الذكية دون رفع أسعار الكهرباء

Lebanon 24
07-08-2025 | 23:00
أكدت وزارة الكهرباء العراقية أن خطة التوسع في تركيب العدادات الذكية لا تتضمن أي زيادة في أسعار بيع الكهرباء للمواطنين، مشددة على أن المشروع يستهدف تحسين الكفاءة والشفافية دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن هناك تجاوبًا كبيرًا من السكان في المناطق التي بدأ فيها تنفيذ المشروع، مثل بعض أحياء بغداد وعدد من المحافظات، فيما تتجه الوزارة لتوسيعه إلى محافظات أخرى بينها ميسان، كربلاء، بابل، والبصرة.

وأوضح موسى أن العدادات الذكية ساهمت في تحقيق عدة أهداف، من أبرزها: ضبط الأحمال الكهربائية، الحد من التجاوزات على الشبكة، وزيادة كفاءة الجباية.

وأضاف أن تنظيم الأحمال يمثل الهدف الأهم في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الوزارة وفّرت أيضًا تسهيلات مالية للمواطنين الذين تراكمت عليهم ديون، من خلال إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة.

وفيما يخص الدفع الإلكتروني، أكد موسى أن الوزارة تواصل تطوير أنظمتها الرقمية، وتعمل على تعزيز تطبيقات الدفع في بغداد وعدد من المحافظات عبر منصات مثل "أور".

وأشار إلى أن إدخال البرمجيات الحديثة يُسهم في تقليل الأخطاء في قراءة العدادات، ويمنح المواطنين القدرة على الدفع عن بُعد، مع ضمان عدم تكرار الفواتير المدفوعة أو ظهور ديون خاطئة في كشوفات لاحقة. (العربية)
00:10 | 2025-08-08
23:27 | 2025-08-07
22:47 | 2025-08-07
22:40 | 2025-08-07
15:36 | 2025-08-07
15:10 | 2025-08-07
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24