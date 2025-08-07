العراق يوسّع مشروع العدادات الذكية دون رفع أسعار الكهرباء

Advertisement

أكدت أن خطة التوسع في تركيب العدادات الذكية لا تتضمن أي زيادة في أسعار بيع الكهرباء للمواطنين، مشددة على أن المشروع يستهدف تحسين الكفاءة والشفافية دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريحات نقلتها "واع"، إن هناك تجاوبًا كبيرًا من السكان في المناطق التي بدأ فيها تنفيذ المشروع، مثل بعض أحياء وعدد من المحافظات، فيما تتجه الوزارة لتوسيعه إلى محافظات أخرى بينها ميسان، كربلاء، ، والبصرة.وأوضح موسى أن العدادات الذكية ساهمت في تحقيق عدة أهداف، من أبرزها: ضبط الأحمال الكهربائية، الحد من التجاوزات على الشبكة، وزيادة كفاءة الجباية.وأضاف أن تنظيم الأحمال يمثل الهدف الأهم في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الوزارة وفّرت أيضًا تسهيلات مالية للمواطنين الذين تراكمت عليهم ديون، من خلال إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة.وفيما يخص الدفع الإلكتروني، أكد موسى أن الوزارة تواصل تطوير أنظمتها الرقمية، وتعمل على تعزيز تطبيقات الدفع في بغداد وعدد من المحافظات عبر منصات مثل "أور".وأشار إلى أن إدخال البرمجيات الحديثة يُسهم في تقليل الأخطاء في قراءة العدادات، ويمنح المواطنين القدرة على الدفع عن بُعد، مع ضمان عدم تكرار الفواتير المدفوعة أو ظهور ديون خاطئة في كشوفات لاحقة. (العربية)