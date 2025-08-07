العين على أسعار الذهب.. والفضة في مسار تصاعديّ

Advertisement

تُواصل أسعار محاولاتها لاختراق حاجز عند 3,400 دولار أميركي، وسط ترقب الأسواق لمزيد من الإشارات حول توجهات السياسة النقدية الأميركية. فرغم التلميحات المتكررة من مسؤولي الاحتياطي إلى إمكانية خفض الفائدة، لا يزال المعدن الأصفر يُواجه صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة الحاسم عند 3,450 دولار.وقد أعرب مسؤولون بارزون في الاحتياطي الفيدرالي، مثل نيل كاشكاري وماري دالي، عن قلقهم حيال تباطؤ النشاط الاقتصادي وركود سوق العمل، وهي عوامل تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريبًا، ربما اعتبارًا من سبتمبر المقبل. هذا التوجّه يُعدّ داعمًا تقليديًا للذهب، كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدرّ عوائد مثل الذهب.في موازاة ذلك، تزايدت المخاوف الجيوسياسية بعد تصريحات للرئيس الأميركي هدّد فيها بفرض رسوم جمركية على والهند، ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية المحتملة.من الناحية الفنية، يُظهر اليومي للذهب ارتدادًا صعوديًا من المتوسط المتحرك لـ100 يوم، مع اختراق واضح للمتوسط المتحرك لـ50 يومًا، ما يُعزز الزخم الصعودي. ويُرجّح أن يؤدي اختراق مستوى 3,500 دولار إلى دفع السعر نحو 4,000 دولار، وهو مستوى المقاومة التالي وفق خط الاتجاه الصاعد.أما في المدى ، فيتراوح السعر ضمن نطاق 3,250 – 3,450 دولارًا، بانتظار كسر واضح لهذا النطاق.بدورها، تسجّل أسعار الفضة أداءً صعوديًا ملحوظًا. فقد وجد السعر دعمًا عند المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 36 دولارًا، لينطلق نحو 43 دولارًا، مع احتمال تجاوز هذا المستوى في حال استمرار الزخم الإيجابي.تُشير التحليلات الفنية إلى أن أي تصحيح نحو 35 دولارًا قد يُشكّل فرصة شراء جديدة، بهدف استهداف منطقة 43 ثم 50 دولارًا، في ظل نمط صاعد يتكوّن على الأطر الزمنية اليومية وأربع ساعات. (fx empire)