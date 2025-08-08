أسعار النفط تنخفض

انخفض سعر خام غرب الوسيط في التجارية بنسبة 1.81% ليصل إلى 63.84 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر في بورصة (IСE) بنسبة 1.61% ليصل إلى 66.42 دولارًا للبرميل، وفقًا لما ذكرته "أرمنبريس".