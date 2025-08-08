Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط تنخفض

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:18
A-
A+
Doc-P-1402140-638902379816424164.png
Doc-P-1402140-638902379816424164.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية بنسبة 1.81% ليصل إلى 63.84 دولارًا للبرميل.
Advertisement
 
كما انخفض سعر خام برنت في بورصة لندن (IСE) بنسبة 1.61% ليصل إلى 66.42 دولارًا للبرميل، وفقًا لما ذكرته "أرمنبريس".
مواضيع ذات صلة
انخفاض طفيف في أسعار النفط
lebanon 24
08/08/2025 10:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم التوترات الجيوسياسية... لماذا تنخفض أسعار الذهب؟
lebanon 24
08/08/2025 10:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لست قلقا بشأن أسعار النفط
lebanon 24
08/08/2025 10:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار النفط بعد انحسار التوتر التجاري
lebanon 24
08/08/2025 10:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:06 | 2025-08-08
00:10 | 2025-08-08
23:27 | 2025-08-07
23:00 | 2025-08-07
22:47 | 2025-08-07
22:40 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24