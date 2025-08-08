30
بيروت
32
طرابلس
29
صور
34
جبيل
30
صيدا
31
جونية
28
النبطية
32
زحلة
33
بعلبك
21
بشري
28
بيت الدين
27
كفردبيان
إقتصاد
أسعار النفط تنخفض
Lebanon 24
08-08-2025
|
01:28
انخفض سعر خام غرب
تكساس
الوسيط في
بورصة نيويورك
التجارية بنسبة 1.81% ليصل إلى 63.84 دولارًا للبرميل.
كما انخفض سعر
خام برنت
في بورصة
لندن
(IСE) بنسبة 1.61% ليصل إلى 66.42 دولارًا للبرميل، وفقًا لما ذكرته "أرمنبريس".
