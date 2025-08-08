Advertisement

إقتصاد

فجوة أسعار الذهب تتسع في بورصة نيويورك

Lebanon 24
08-08-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1402213-638902474449096140.png
Doc-P-1402213-638902474449096140.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّل الفارق السعري بين عقود الذهب المستقبلية في نيويورك والسعر الفوري في لندن قفزة غير مسبوقة، متجاوزًا حاجز 125 دولارًا للأونصة خلال التداولات الآسيوية صباح الجمعة، وذلك بعد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز كشف عن خضوع واردات الولايات المتحدة من سبائك الذهب بوزن كيلوغرام لرسوم جمركية جديدة.
Advertisement

وارتفعت عقود تسليم كانون الاول، وهي الأكثر تداولًا في بورصة كوميكس، بشكل حاد مقارنة بالسعر الفوري، قبل أن يتقلص الفارق إلى نحو 95 دولارًا لاحقًا خلال الجلسة، وسط تقلبات حادة.

ويُعد هذا الفارق الكبير غير معتاد في أسواق الذهب، ويعيد إلى الأذهان مشاهد مماثلة من التوتر شهدها السوق في وقت سابق من العام، عندما أثارت شائعات بفرض رسوم جمركية أميركية اضطرابات مفاجئة في الأسعار، لا سيّما بين السوقين الأميركي والبريطاني. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
العين على أسعار الذهب.. والفضة في مسار تصاعديّ
lebanon 24
08/08/2025 12:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
يالأرقام.. أسعار الذهب تتراجع
lebanon 24
08/08/2025 12:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار أسعار الذهب في مصر بعد صعود محدود
lebanon 24
08/08/2025 12:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يعمق خسائره على وقع تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي عقب تثبيت أسعار الفائدة
lebanon 24
08/08/2025 12:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:30 | 2025-08-08
04:01 | 2025-08-08
03:06 | 2025-08-08
01:18 | 2025-08-08
00:10 | 2025-08-08
23:27 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24