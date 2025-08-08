فجوة أسعار الذهب تتسع في بورصة نيويورك

Advertisement

سجّل الفارق السعري بين عقود المستقبلية في والسعر الفوري في قفزة غير مسبوقة، متجاوزًا حاجز 125 دولارًا للأونصة خلال التداولات الآسيوية صباح الجمعة، وذلك بعد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز كشف عن خضوع واردات من سبائك الذهب بوزن كيلوغرام لرسوم جمركية جديدة.وارتفعت عقود تسليم كانون الاول، وهي الأكثر تداولًا في بورصة كوميكس، بشكل حاد مقارنة بالسعر الفوري، قبل أن يتقلص الفارق إلى نحو 95 دولارًا لاحقًا خلال الجلسة، وسط تقلبات حادة.ويُعد هذا غير معتاد في أسواق الذهب، ويعيد إلى الأذهان مشاهد مماثلة من التوتر شهدها السوق في وقت سابق من العام، عندما أثارت شائعات بفرض رسوم جمركية أميركية اضطرابات مفاجئة في الأسعار، لا سيّما بين السوقين الأميركي والبريطاني. (بلومبرغ)