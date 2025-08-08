فجوة أسعار الذهب تتسع في بورصة نيويورك

31
سجّل الفارق السعري بين عقود
الذهب
المستقبلية في
نيويورك
والسعر الفوري في
لندن
قفزة غير مسبوقة، متجاوزًا حاجز 125 دولارًا للأونصة خلال التداولات الآسيوية صباح الجمعة، وذلك بعد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز كشف عن خضوع واردات
الولايات المتحدة
من سبائك الذهب بوزن كيلوغرام لرسوم جمركية جديدة.
وارتفعت عقود تسليم كانون الاول، وهي الأكثر تداولًا في بورصة كوميكس، بشكل حاد مقارنة بالسعر الفوري، قبل أن يتقلص الفارق إلى نحو 95 دولارًا لاحقًا خلال الجلسة، وسط تقلبات حادة.
ويُعد هذا
الفارق الكبير
غير معتاد في أسواق الذهب، ويعيد إلى الأذهان مشاهد مماثلة من التوتر شهدها السوق في وقت سابق من العام، عندما أثارت شائعات بفرض رسوم جمركية أميركية اضطرابات مفاجئة في الأسعار، لا سيّما بين السوقين الأميركي والبريطاني. (بلومبرغ)
