نقابة أصحاب الصهاريج تنتخبُ مجلساً جديداً لها

أجرت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في ، الثلاثاء، انتخابات عامة لاختيار أعضاء جُدد لمجلس النقابة وذلك في مقرها الكائن في - بناية .

وبلغ عدد المقترعين في الإنتخابات 126 نقابياً وذلك لملء 12 مقعداً، وقد أسفر التصويت عن تصدر ممثل موزعي المحروقات النتيجة بنيله 124 صوتاً تلاه النقابي فيصل الحجاوي الذي حاز على 105 أصوات.

كذلك، فاز بعضوية كل أسامة عليق، حسام لبده، أنطوان عكر، مارون مطر، بول صهيون، ، شربل صروف، ربيع الملاس، ماهر سليم وابراهيم سرعيني.