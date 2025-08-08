31
نقابة أصحاب الصهاريج تنتخبُ مجلساً جديداً لها
Lebanon 24
08-08-2025
|
07:04
أجرت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في
لبنان
، الثلاثاء، انتخابات عامة لاختيار أعضاء جُدد لمجلس النقابة وذلك في مقرها الكائن في
الدورة
- بناية
صليبا
.
وبلغ عدد المقترعين في الإنتخابات 126 نقابياً وذلك لملء 12 مقعداً، وقد أسفر التصويت عن تصدر ممثل موزعي المحروقات
فادي أبو شقرا
النتيجة بنيله 124 صوتاً تلاه النقابي فيصل
دياب
الحجاوي الذي حاز على 105 أصوات.
كذلك، فاز بعضوية
مجلس النقابة
كل أسامة عليق، حسام لبده، أنطوان عكر، مارون مطر، بول صهيون،
علي زعيتر
، شربل صروف، ربيع الملاس، ماهر سليم وابراهيم سرعيني.
