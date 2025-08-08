لتعزيز التعاون المصرفي المشترك.. اتفاقية عربية - قبرصية جديدة

Advertisement

في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرفية والتطلعات المشتركة، وقع وجمعية مصارف وتعاون في العاصمة نيقوسيا، بهدف تعزيز التواصل والشراكة بين المؤسستين.وقّع الاتفاق رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف قبرص أريستيديس فوراكيس، والأمين العام لاتحاد الدكتور ، في خطوة وُصفت بأنها "جوهرية" على صعيد التفاهم المتبادل حول التحديات المصرفية، لاسيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.وتشكل هذه المذكرة منصة استراتيجية للحوار الاقتصادي والمصرفي العربي - ، تسعى إلى توطيد التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين النظامين المصرفيين في العالم العربي وقبرص، رغم اختلاف الخلفيات السياسية والجغرافية.ويُنظر إلى هذا التعاون كنموذج إيجابي للعلاقات البنّاءة العابرة للحدود، التي تضع الاستقرار والتطور الاقتصادي في مقدمة أولوياتها.