29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لتعزيز التعاون المصرفي المشترك.. اتفاقية عربية - قبرصية جديدة
Lebanon 24
08-08-2025
|
14:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرفية والتطلعات المشتركة، وقع
اتحاد المصارف العربية
وجمعية مصارف
قبرص
مذكرة تفاهم
وتعاون في العاصمة نيقوسيا، بهدف تعزيز التواصل والشراكة بين المؤسستين.
Advertisement
وقّع الاتفاق رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف قبرص أريستيديس فوراكيس، والأمين العام لاتحاد
المصارف العربية
الدكتور
وسام فتوح
، في خطوة وُصفت بأنها "جوهرية" على صعيد التفاهم المتبادل حول التحديات المصرفية، لاسيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
وتشكل هذه المذكرة منصة استراتيجية للحوار الاقتصادي والمصرفي العربي -
القبرصي
، تسعى إلى توطيد التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين النظامين المصرفيين في العالم العربي وقبرص، رغم اختلاف الخلفيات السياسية والجغرافية.
ويُنظر إلى هذا التعاون كنموذج إيجابي للعلاقات البنّاءة العابرة للحدود، التي تضع الاستقرار والتطور الاقتصادي في مقدمة أولوياتها.
مواضيع ذات صلة
لقاء بين رسامني ووفد نقابة الوكلاء البحريين لتعزيز التعاون المشترك
Lebanon 24
لقاء بين رسامني ووفد نقابة الوكلاء البحريين لتعزيز التعاون المشترك
09/08/2025 01:46:38
09/08/2025 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة استقبل وفد "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" لبحث سبل التعاون المشترك
Lebanon 24
سلامة استقبل وفد "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" لبحث سبل التعاون المشترك
09/08/2025 01:46:38
09/08/2025 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عون لنظيره القبرصي: التحديات مشتركة
Lebanon 24
عون لنظيره القبرصي: التحديات مشتركة
09/08/2025 01:46:38
09/08/2025 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون في مؤتمر مع نظيره القبرصي: نريد لشعبينا السلام العادل عبر الحوار والحرية المسؤولة وأصبحنا مع قبرص بلدين وشعبين وكلّ ما بيننا قضايا مشتركة
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون في مؤتمر مع نظيره القبرصي: نريد لشعبينا السلام العادل عبر الحوار والحرية المسؤولة وأصبحنا مع قبرص بلدين وشعبين وكلّ ما بيننا قضايا مشتركة
09/08/2025 01:46:38
09/08/2025 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قفزة في أسعار الغذاء العالمية تقودها اللحوم والزيوت.. أعلى مستوى منذ أكثر من عامين
Lebanon 24
قفزة في أسعار الغذاء العالمية تقودها اللحوم والزيوت.. أعلى مستوى منذ أكثر من عامين
15:28 | 2025-08-08
08/08/2025 03:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة من وزير الاتصالات للمغتربين: شاركوا في نهضة الاقتصاد الرقمي بلبنان
Lebanon 24
دعوة من وزير الاتصالات للمغتربين: شاركوا في نهضة الاقتصاد الرقمي بلبنان
11:00 | 2025-08-08
08/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول رد على رسوم ترامب.. الهند توقف "صفقة الأسلحة الأميركية
Lebanon 24
في أول رد على رسوم ترامب.. الهند توقف "صفقة الأسلحة الأميركية
10:43 | 2025-08-08
08/08/2025 10:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة يدعو الاغتراب لدعم الاقتصاد الوطني
Lebanon 24
وزير الصناعة يدعو الاغتراب لدعم الاقتصاد الوطني
09:23 | 2025-08-08
08/08/2025 09:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ عامين
Lebanon 24
أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ عامين
09:05 | 2025-08-08
08/08/2025 09:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
00:35 | 2025-08-08
08/08/2025 12:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:28 | 2025-08-08
قفزة في أسعار الغذاء العالمية تقودها اللحوم والزيوت.. أعلى مستوى منذ أكثر من عامين
11:00 | 2025-08-08
دعوة من وزير الاتصالات للمغتربين: شاركوا في نهضة الاقتصاد الرقمي بلبنان
10:43 | 2025-08-08
في أول رد على رسوم ترامب.. الهند توقف "صفقة الأسلحة الأميركية
09:23 | 2025-08-08
وزير الصناعة يدعو الاغتراب لدعم الاقتصاد الوطني
09:05 | 2025-08-08
أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ عامين
07:27 | 2025-08-08
رسامني بحث مع عيتاني والأسمر في أوضاع مرفأ بيروت
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
09/08/2025 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24