كندا تنضم لأوروبا وبريطانيا في تشديد القيود على النفط الروسي

Advertisement

قالت الكندية في بيان إن الحكومة الكندية وبعض أوثق حلفائها يعتزمون خفض سقف سعر الروسي بسبب حربها المستمرة في .أفاد البيان بأن كندا والاتحاد وبريطانيا سيخفضون سقف سعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا من 60 دولارا للبرميل إلى 47.60 دولار.وبذلك تنضم كندا إلى وبريطانيا اللذين أعلنا في يوليو عن خفض سقف سعر الخام الروسي، في إطار استهدافهما إيرادات النفطية وزيادة الضغط عليها بسبب الحرب.وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين “بخفض سقف سعر النفط الخام الروسي، تصعد كندا وشركاؤها الضغط الاقتصادي، وتقيد مصدرا حيويا لتمويل الحرب الروسية غير الشرعية”.