كندا تنضم لأوروبا وبريطانيا في تشديد القيود على النفط الروسي
Lebanon 24
09-08-2025
|
00:45
قالت
وزارة المالية
الكندية في بيان إن الحكومة الكندية وبعض أوثق حلفائها يعتزمون خفض سقف سعر
النفط
الروسي بسبب حربها المستمرة في
أوكرانيا
.
أفاد البيان بأن كندا والاتحاد
الأوروبي
وبريطانيا سيخفضون سقف سعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا من 60 دولارا للبرميل إلى 47.60 دولار.
وبذلك تنضم كندا إلى
الاتحاد الأوروبي
وبريطانيا اللذين أعلنا في يوليو
تموز
عن خفض سقف سعر الخام الروسي، في إطار استهدافهما إيرادات
موسكو
النفطية وزيادة الضغط عليها بسبب الحرب.
وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين “بخفض سقف سعر النفط الخام الروسي، تصعد كندا وشركاؤها الضغط الاقتصادي، وتقيد مصدرا حيويا لتمويل الحرب الروسية غير الشرعية”.
روبوتات تنضم إلى صفوف الجيش الروسي
Lebanon 24
روبوتات تنضم إلى صفوف الجيش الروسي
09/08/2025 13:46:56
09/08/2025 13:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: الهند لم تصدر تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي عقب تصريحات ترامب
Lebanon 24
بلومبرغ: الهند لم تصدر تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي عقب تصريحات ترامب
09/08/2025 13:46:56
09/08/2025 13:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة البريطانية: فرض 137 عقوبة جديدة تستهدف قطاعي الطاقة والنفط الروسيين
Lebanon 24
الحكومة البريطانية: فرض 137 عقوبة جديدة تستهدف قطاعي الطاقة والنفط الروسيين
09/08/2025 13:46:56
09/08/2025 13:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تشديد الصين قيود التصدير... ارتفاع حاد في أسعار معادن الأرض النادرة
Lebanon 24
بعد تشديد الصين قيود التصدير... ارتفاع حاد في أسعار معادن الأرض النادرة
09/08/2025 13:46:56
09/08/2025 13:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أثّر اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين على أسعار النفط؟
Lebanon 24
كيف أثّر اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين على أسعار النفط؟
05:51 | 2025-08-09
09/08/2025 05:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا منحت إنفيديا ترخيصا لتصدير رقائق إلى الصين
Lebanon 24
أميركا منحت إنفيديا ترخيصا لتصدير رقائق إلى الصين
02:47 | 2025-08-09
09/08/2025 02:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن": من يملك صلاحية إقفاله؟
Lebanon 24
"القرض الحسن": من يملك صلاحية إقفاله؟
01:30 | 2025-08-09
09/08/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة في أسعار الغذاء العالمية تقودها اللحوم والزيوت.. أعلى مستوى منذ أكثر من عامين
Lebanon 24
قفزة في أسعار الغذاء العالمية تقودها اللحوم والزيوت.. أعلى مستوى منذ أكثر من عامين
15:28 | 2025-08-08
08/08/2025 03:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز التعاون المصرفي المشترك.. اتفاقية عربية - قبرصية جديدة
Lebanon 24
لتعزيز التعاون المصرفي المشترك.. اتفاقية عربية - قبرصية جديدة
14:35 | 2025-08-08
08/08/2025 02:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
16:21 | 2025-08-08
08/08/2025 04:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
05:51 | 2025-08-09
كيف أثّر اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين على أسعار النفط؟
02:47 | 2025-08-09
أميركا منحت إنفيديا ترخيصا لتصدير رقائق إلى الصين
01:30 | 2025-08-09
"القرض الحسن": من يملك صلاحية إقفاله؟
15:28 | 2025-08-08
قفزة في أسعار الغذاء العالمية تقودها اللحوم والزيوت.. أعلى مستوى منذ أكثر من عامين
14:35 | 2025-08-08
لتعزيز التعاون المصرفي المشترك.. اتفاقية عربية - قبرصية جديدة
11:00 | 2025-08-08
دعوة من وزير الاتصالات للمغتربين: شاركوا في نهضة الاقتصاد الرقمي بلبنان
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 13:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 13:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 13:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
