استقرار أسعار الذهب في السوق المصري وسط توقف التداول العالمي

سجل سعر اليوم، بالسوق المصري، حالة من الاستقرار مع تغيرات محدودة في عيار 21 وجميع الأعيرة الذهب، في ظل توقف التداول على الذهب في .أسعار الذهب اليومسعر الذهب عيار 24: 5274 جنيهًاسعر الذهب عيار 18: 3956 جنيهًاسعر الجنيه الذهب: 36920 جنيهًا.استطاع الذهب العالمي الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة إلى جانب الأخبار الأخيرة عن فرض رسوم جمركية أمريكية على واردات الذهب.سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3409 دولار لأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3364 دولار للأونصة وقد أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 3397 دولار للأونصة.ارتفع الذهب للأسبوع الثاني على التوالي وتمكن خلال الأسبوع من التداول فوق المستوى 3400 دولار للأونصة، ولكنه عند الاغلاق عاد ليغلق تحت هذا المستوى مما يدل على عدم كفاية الزخم الصاعد لاستقرار تداولات الذهب فوق هذا المستوى.