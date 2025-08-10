Advertisement

إقتصاد

الفاو تسجل ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الغذاء منذ عامين

Lebanon 24
10-08-2025 | 09:14
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم الجمعة أن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت في تموز  إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، متأثرة بشكل رئيسي بزيادة أسعار اللحوم والزيوت النباتية.
وسجل متوسط مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة، الذي يتابع التغيرات الشهرية في أسعار مجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميًا، 130.1 نقطة في تموز 2025، بارتفاع نسبته 1.6% مقارنة بشهر حزيران.


وتُعد هذه القراءة الأعلى للمؤشر منذ شباط 2023، رغم أنه لا يزال أقل بنسبة 18.8% عن الذروة التي وصل إليها في آذار 2022، والتي حدثت بعد بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.


وأوضحت المنظمة أن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية خلال تموز تجاوز الانخفاض الذي شهدته أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.
