بعد ان دخلت الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ.. وزير الخزانة الأميركي يتوقع الانتهاء من القضايا التجارية

نقلت صحيفة "نيكاي" عن الأميركي قوله إنه يتوقع الانتهاء من التجارية بحلول أكتوبر المقبل.وقال بيسنت في مقابلة مع صحيفة "نيكاي": "أعتقد أننا سننتهي إلى حد كبير من هذه القضايا بحلول نهاية أكتوبر".ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، وتضمنت قائمة الدول ذات الرسوم الأعلى كلا من ولاوس وميانمار برسوم بين 40% و41% على صادراتها لأميركا.