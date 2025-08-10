29
إقتصاد
بعد ان دخلت الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ.. وزير الخزانة الأميركي يتوقع الانتهاء من القضايا التجارية
Lebanon 24
10-08-2025
|
15:42
A-
A+
نقلت صحيفة "نيكاي"
اليابانية
عن
وزير الخزانة
الأميركي
سكوت بيسنت
قوله إنه يتوقع الانتهاء من
القضايا
التجارية بحلول أكتوبر المقبل.
وقال بيسنت في مقابلة مع صحيفة "نيكاي": "أعتقد أننا سننتهي إلى حد كبير من هذه القضايا بحلول نهاية أكتوبر".
ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، وتضمنت قائمة الدول ذات الرسوم الأعلى كلا من
سوريا
ولاوس وميانمار برسوم بين 40% و41% على صادراتها لأميركا.
