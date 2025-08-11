بفعل زيادة إنتاج أوبك وتوترات التجارة.. تراجع في أسعار النفط

Advertisement

انخفضت أسعار في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي تجاوزت أربعة بالمئة الأسبوع الماضي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين وزيادة إنتاج وتوقعات باقتراب وروسيا من اتفاق لوقف إطلاق النار في .وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.78 بالمئة إلى 66.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 58 سنتا إلى 63.30 دولار.