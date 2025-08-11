31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بفعل زيادة إنتاج أوبك وتوترات التجارة.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
11-08-2025
|
00:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
النفط
في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي تجاوزت أربعة بالمئة الأسبوع الماضي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين وزيادة إنتاج
أوبك
وتوقعات باقتراب
الولايات المتحدة
وروسيا من اتفاق لوقف إطلاق النار في
أوكرانيا
.
Advertisement
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.78 بالمئة إلى 66.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 58 سنتا إلى 63.30 دولار.
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تتراجع بفعل تهدئة التوترات وتوقعات زيادة إنتاج أوبك+
Lebanon 24
أسعار النفط تتراجع بفعل تهدئة التوترات وتوقعات زيادة إنتاج أوبك+
11/08/2025 10:33:35
11/08/2025 10:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة إنتاج "أوبك+"
Lebanon 24
النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة إنتاج "أوبك+"
11/08/2025 10:33:35
11/08/2025 10:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مع إعلان أوبك+ زيادة الإنتاج وتأجيل الرسوم الأميركية... تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
مع إعلان أوبك+ زيادة الإنتاج وتأجيل الرسوم الأميركية... تراجع في أسعار النفط
11/08/2025 10:33:35
11/08/2025 10:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: انخفاض مخزونات النفط العالمية والسبب في زيادة إنتاج "أوبك بلس"
Lebanon 24
روسيا: انخفاض مخزونات النفط العالمية والسبب في زيادة إنتاج "أوبك بلس"
11/08/2025 10:33:35
11/08/2025 10:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع تركيز المستثمرين على محادثات واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
مع تركيز المستثمرين على محادثات واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا.. تراجع في أسعار الذهب
03:00 | 2025-08-11
11/08/2025 03:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحسين جودة شبكة الطرق.. المغرب يخصص مليار درهم
Lebanon 24
لتحسين جودة شبكة الطرق.. المغرب يخصص مليار درهم
23:00 | 2025-08-10
10/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ان دخلت الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ.. وزير الخزانة الأميركي يتوقع الانتهاء من القضايا التجارية
Lebanon 24
بعد ان دخلت الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ.. وزير الخزانة الأميركي يتوقع الانتهاء من القضايا التجارية
15:42 | 2025-08-10
10/08/2025 03:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج يمتد حتى عام 2027.. المغرب تستعد لثورة بنية تحتية بمليار درهم
Lebanon 24
برنامج يمتد حتى عام 2027.. المغرب تستعد لثورة بنية تحتية بمليار درهم
14:03 | 2025-08-10
10/08/2025 02:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سهم إنتل يتراجع بعد دعوة ترامب لاستقالة الرئيس التنفيذي
Lebanon 24
سهم إنتل يتراجع بعد دعوة ترامب لاستقالة الرئيس التنفيذي
10:02 | 2025-08-10
10/08/2025 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
03:37 | 2025-08-10
10/08/2025 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
05:47 | 2025-08-10
10/08/2025 05:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
06:00 | 2025-08-10
10/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
14:23 | 2025-08-10
10/08/2025 02:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
11:19 | 2025-08-10
10/08/2025 11:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:00 | 2025-08-11
مع تركيز المستثمرين على محادثات واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا.. تراجع في أسعار الذهب
23:00 | 2025-08-10
لتحسين جودة شبكة الطرق.. المغرب يخصص مليار درهم
15:42 | 2025-08-10
بعد ان دخلت الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ.. وزير الخزانة الأميركي يتوقع الانتهاء من القضايا التجارية
14:03 | 2025-08-10
برنامج يمتد حتى عام 2027.. المغرب تستعد لثورة بنية تحتية بمليار درهم
10:02 | 2025-08-10
سهم إنتل يتراجع بعد دعوة ترامب لاستقالة الرئيس التنفيذي
09:14 | 2025-08-10
الفاو تسجل ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الغذاء منذ عامين
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
11/08/2025 10:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
11/08/2025 10:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 10:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24